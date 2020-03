Efter succéflytten – bilfirman vill sälja sin tidigare bilhall i Sundsvall: "Flytta in allt under ett och samma tak"

2015 berättade ST att Autoval var behov av större lokaler. Lösningen blev en affär där bolaget köpte grannen Molin Bil:s fastighet när företaget flyttade till en ny anläggning vid södra brofästet.

2017 flyttade Autoval, som säljer Mazda, Suzuki, Citroën och ISUZU samt Casalini mopedbilar, in i de nya lokalerna och det blev ett lyft för bolaget.

Om man får önska så är det en verksamhet som håller på med någon form av försäljning

– Vi har ökat vår omsättning från omkring 40 miljoner kronor till cirka 70 miljoner. Antalet anställda har under samma period gått från 9 till 19 anställda. Flytten har betytt mycket för vår verksamhet, säger Peter Forsgren.

Den tidigare bilhallen har bolaget valt att behålla under hela tiden, men nu ligger den ute till försäljning.

– Vi har behövt den för verksamhet och använt den bland annat för förvaring av nya bilar. Nu vill vi flytta in allt under ett och samma tak och ser att vi inte har något behov av den längre. Då har vi fattat beslut att den ska säljas och förhoppningen är att detta ska ske under året, säger Forsgren.

Hur ser det ut med intresset?

– Det är väldigt tidigt i processen och vi har precis lagt ut den hos mäklare. Vi har några intressenter som vi för en dialog med, men inget är klart på något sätt. I samband med att vi planerade hyra ut den kontaktades vi av en flera fastighetsbolag som var intresserade.

Vilken typ av köpare vill ni ha?

– Om man får önska så är det en verksamhet som håller på med någon form av försäljning och som drar människor till området, men sådant kan man inte bestämma utan vi är får se vilka köpare som hör av sig.

Hur klarar ni er i konkurrensen med övriga bilhandlare i Sundsvall?

– Vi står oss bra. Branschen står ju inför väldigt stora utmaningar i år bland annat på grund bonus/malus, med höjda fordonskatter, så det är ju naturligtvis viktigt att bedriva en aktiv bilförsäljning,