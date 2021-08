Efter succéstarten har talangens målproduktion stannat av: "Jag har börjat smälta det lite nu"

17–åriga anfallaren Johan Bengtsson är GIF Sundsvalls tredje bästa målskytt i Superettan. Trots det har han bara startat en match under säsongen. Han har fått hoppat in i 13 matcher. Han har spelat 279 minuter under säsongen, vilket är ett snitt på 18,6 minuter per match. ,

– Så klart vill man starta varje match. Men jag har fått spela nästan varje match och jag är fortfarande glad över det. Att tränarna tror på mig och vill sätta in mig, säger Johan Bengtsson.

Även fast Bengtsson inte gjort mål sedan i maj tycker han att det känns bra på planen just nu.

– Målformen känns väl inte som den gjord i våras men rent fotbollsmässigt tycker jag att formen känns bra, säger Bengtsson och tillägger:

– Det gick fort där i början, fyra mål på ingenting kändes det som. Jag hade inte själv trott det och jag tror inte så många andra hade trott att jag skulle göra fyra mål på sån kort tid. Jag har börjat smälta det lite nu känns det som. Det är alltid kul att göra mål men det är inte det viktigaste för mig att göra mål varje match, utan jag vill bidra så mycket som möjligt till laget.

Enligt Bengtsson finns det både för och nackdelar med att hoppa in sent i en match och med att starta.

– Jag tycker att när man startar kommer man in i matchen på ett helt annat sätt. Då hinner man läsa av motståndarlaget, jag som är anfallare läser av deras mittbackar och kommer in i spelet på de sättet. Men när man hoppar in har redan Linus och Pontus (Hallenius och Engblom) sprungit slut på motståndarens mittbackar, och då kommer man in med ny energi och kan springa ännu mer, säger Johan Bengtsson.

Vad tycker du om din säsong såhär långt?

– Den har gått helt okej ändå. För min egen del har gått bättre än förra året, jag vågar göra mer grejer på planen och ta initiativ, det tycker jag är positivt. Sen har jag fått spela en hel del också, säger anfallaren.

Hur är det att ha så pass rutinerade spelare som Engblom och Hallenius som lagkamrater?

– Det är jättenyttigt. Dem har varit med länge, man lär sig absolut grejer av dem varje dag. Inte bara på fotbollsplan utan även utanför. Dem har varit alla typer av omklädningsrum och de vet mycket. Det är absolut en hjälpande hand.

Vad har du för förhoppningar på resten av säsongen?

– Först och främst att vi ska vända den här skuta och plocka lite tre poängare och vara med och slåss uppe i toppen. Det räcker att vi vinner några matcher så är vi inne i den formen. Personligen vill jag alltid spela så mycket som möjligt, jag tar de chanser som kommer.