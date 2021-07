Efter Sundsvall Hockeys starka rekryteringar – där ska klubben vara: "Vi är mitt i resan"

Under onsdagen presenterade Sundsvall Hockey den meriterade NHL-duon Alexander och Thomas Steen som sina senaste nyförvärv.

Stanley Cup-vinnaren Alexander Steen blir ny sportsligt ansvarig i klubben, och pappa Thomas, som har en gedigen NHL-karriär bakom sig, blir ansvarig för klubbens hockeygymnasium.

– Det känns jätteroligt. Det känns som att hela föreningen är med på tåget efter de reaktioner vi fått. Det är många hurrarop över att vi tar nästa steg, säger Sundsvall Hockeys ordförande Magnus Svensson.

Att Alexander Steen väljer att kliva in i klubben är kanske oväntat för många, men de som följt klubben de senaste åren vet att Steen har varit inblandad i mycket kring Sundsvall Hockey.

– Vi hade tur att Alexander bosatte sig här. Han har varit med och sommartränat med oss under flera år och lärt känna föreningen. Sedan har vi haft en dialog med honom under flera år, men det var kul att han ville kliva in såhär nu, säger Svensson och fortsätter:

– Han kunde ha valt en annan klubb eller velat ha lugnare dagar nu, så det är kul att han tycker att Sundsvall är en förening att lägga ner krut på.

Magnus Svensson menar att rekryteringarna går i linje med klubbens satsningar för framtiden.

– Det är den här strategin och planen vi har pratat om. Att skapa en bra utvecklingsmiljö för att spelarna ska kunna nå sin fulla potential. Vi tror inte att vi kommer kunna köpa ihop ett A-lag av toppklass utan vi måste klara av att producera fler spelare själva.

– Då måste vi lyfta hela vår utbildning. Alla måste bli bättre.

Enligt Svensson blir Thomas och Alexander Steen viktiga pusselbitar i det arbetet.

– De här personerna tror jag kan föra oss ytterligare några procent framåt genom alla detaljer. Jag tror och hoppas att vi inom ett par år kan se resultatet av det.

– De har inställningen att de ska jobba med våra ledare och spelare för att alla ska nå längre. De ska långsiktigt jobba för att alla ska kunna nå sin fulla potential och vara med och skapa en positiv utvecklingsmiljö och kultur i föreningen.

Förutom sin långa spelarkarriär har Thomas Steen under åren arbetat som tränare men också spelarutvecklare och scout i NHL, vilket är den senaste rollen han kommer ifrån.

– Att Thomas känner ett sug att komma hit är jättekul. Han är en sådan som verkligen tycker att hockeyn är jättekul och han har också jobbat mycket med ungdomar och seniorer. Det känns jättebra.

Magnus Svensson berättar att klubben har satt tydliga mål både gällande A-laget, juniorerna och U16-laget.

Ambitionen är att A-laget ska vara tillbaka i Allsvenskan om ett par år. J20 ska vara ett lag i SuperElit, J18 laget ska ta sig till J18-Allsvenskan och U16 laget ska spela i Region norr och ta sig till SM-slutspel.

– Om vi skulle ta oss upp på de här nivåerna så kan man i princip säga att vi skulle vara en av Sveriges 20 bästa klubbar på alla nivåer. Det är den resan vi gör. Vi är mitt i den, men ska ta ett par steg till.

– Jag tror att Thomas och Alexander kan vara med och förverkliga det här genom att förstärka flera delar och komma med nya idéer på vad vi behöver utveckla.

En del kommer vara att förstärka "den blå tråden", som genomsyrar hela föreningen.

– Vi ska försöka ha gemensamma spelsystem och sådant för att det ska bli lättare att röra sig genom alla nivåer. Det är en sådan sak som Thomas och Alexander kommer vara med i. Vi ska ha en spelidé genom alla delar.

Ett modernt sätt, som flera klubbar jobbar på.

– Där vill vi vara, säger Magnus Svensson.