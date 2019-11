Efter supersuccén – i vår gör mellostjärnan spelning i Sundsvall: "Magin sker i mötet med publiken"

Tidigare i år gjorde John Lundvik brak-succé och vann Melodifestivalen med låten ''Too Late for Love'' efter att ha tagit sig till final två år i rad. Nyligen har han gjort sin första egna turné i Sverige, Danmark och Finland.

Nu står det klart att han fortsätter med turnerandet under våren 2020. Den här gången har han med sig ett stort band och mycket fokus kommer att ägnas åt musiken – hans egen, och alla de toner som influerat hans stilsäkra artisteri med åren med låtar från Stevie Wonder, Donny Hathaway, Aretha Franklin, Prince och Chic.

Efter Melodifestivalen och Eurovision Song Contest, där han ställde upp både som artist för Sverige och låtskrivare för Storbrittanien, släppte John Lundvik i maj sin första debut-EP "My turn". "Too Late for Love"

I september följde han upp EP:n med släppet av singeln ''One Night In Bangkok'' – och knappt en vecka senare befann sig John på ett fullsatt Cirkus där han genomförde premiären av sin alldeles egna föreställning tillsammans med bejublade gruppen The Mamas.

Konserterna framfördes i showmässigt och stilsäkert storytelling-manér, baserat på John Lundviks sommarprat som blev det näst mest lyssnade avsnittet under 2019.

''Magin sker i mötet med publiken och därför är det underbart att jag och mitt fantastiska band får fortsätta resan på live-scenen redan i vår'', säger John Lundvik, i pressmeddelandet.

I mars kommer John Lundvik till Sundsvall för en spelning.

Turnédatumen:

13 mars – Sundsvall, Tonhallen

14 mars – Skellefteå, Folkparken

15 mars – Umeå, Idun