Efter supportrarnas synpunkter – GIF-styrelsen vill förklara sin strategi: "Kan vara viktigt att alla får veta"

GIF Sundsvalls resultatrad har lett till kritiska supporterröster, vilket sportchef Urban Hagblom bemötte under en intervju med ST-sporten under torsdagen.

Sportchefens svar skapade dock irritation hos supportrarna och under fredagen gick styrelsen ut med ett förtydligande.

– Vi tycker att supportrarna är oerhört viktiga, säger ordförande Hans Selling.