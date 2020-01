Efter Timrås drag – så tycker Jennifer Engström att de ska matcha nyförvärvet: "Vill se honom i en förstakedja"

Han är ganska oprövad på seniornivå. Vad kan han få för betydelse i Timrå och är han redo att bli en nyckelspelare?

– Han är ändå en spelare som har noterats för över 20 SHL-matcher per säsong under de tre senaste åren, men har väl bara haft en mer undanskymd roll än vad han kan få nu. Jag tror att han kan bli en spelare som med rätt miljö kan producera starkt offensivt och jag tror att det är en bra typ som kommer in i Timrå i det här skedet.

– När man plockar in spelare under säsong handlar det mycket om vilken typ av karaktär som kommer in och som passar in i gruppen. Det känns som att det här är en välscoutad spelare som kommer in med en ödmjukhet och en form av revanschlusta. Jag tror att det kan ge en energiinjektion i laget.

Hur tycker du att han ska användas?

– Jag vill se honom i en första- eller andrakedja och i viktiga moment, så som i power play. Det skulle vara spännande att se honom i en förstakedja tillsammans med Dahlén och Lundin för att ge lite extra energi hos duon.

Borde Timrå förstärka ytterligare?

– Ja. Med den här värvningen känns det som att bredden är precis var den ska vara, men jag saknar fortfarande ytterligare spets och skulle vilja se något med en större wow-effekt som kan göra det där lilla extra i de avgörande matcherna.

– Med de skadade spelarna får Timrå dock en stor trupp och om det ska bli aktuellt med ytterligare nyförvärv kommer någon få lämna. Närmast till hands skulle jag då se att Tim Wahlgren är, som inte kommit ut till sin fulla rätt. Han producerar inte poängmässigt och det finns andra spelare som kan göra grovjobbet bättre.