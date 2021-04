Efter tuffa avbräcket – nu kan Timråjunioren få chansen: "Har offensiva kvaliteter"

Viktor Lodin har varit en av Timrås bästa spelare de senaste månaderna.

I måndagens semifinal mot Västervik åkte forwarden på en smäll som tvingade honom kliva av och på tisdagsförmiddagen kom det tunga beskedet att han drabbats av en hjärnskakning.

– Det är klart att det påverkar laget, så är det. Vi tappar en av ligans skickligaste spelare så det är inte bra för oss, säger Timråtränaren Fredrik Andersson och fortsätter:

– Men det är tur att vi har en bred trupp. Vi har visat under säsongen när vi haft spelare borta att vi ändå kan vinna matcher. Vi ska visa att vi klarar det nu också.

Lodins frånvaro öppnar nu för att junioren Oliver Johansson kan ta plats i laget i de kommande matcherna mot Västervik.

– Han är absolut aktuell för spel redan i morgon. Han kommer vara med på något sätt, sedan om han ska vara 13:e forward eller gå rakt in i laget, det får vi se.

– Han har offensiva kvaliteter som vi kanske ska utnyttja i så fall, säger Andersson.

Johansson fanns med i truppen i två kvartsfinalmatcher mot AIK men fick då ingen speltid. Men matchen innan imponerade han stort när han blev tvåmålsskytt mot samma lag.

Kan det vara aktuellt att han kliver in i någon av toppkedjorna direkt?

– Absolut. Är det så att han ska spela så är det i någon av de två toppkedjorna han ska vara, så är det.

Kommer ni göra några andra förändringar?

– Det är väl framför allt Lodins plats det handlar om, vem som ska gå in där. Men sedan är både William Eckmyhl och Jonathan Carlsson tillgängliga och nu kanske det blir en annan matchbild där Carlssons defensiva kvaliteter kan bli en tillgång. Det är inte omöjligt att det blir rotation på backsidan.

► Läget i laget

Förutom att Viktor Lodin saknas är alla spelare i Timrå tillgängliga.

► Notera att...

... Timrå leder matchserien mot Västervik med 2–0. Semifinalen spelas i bäst av sju matcher, vilket innebär att Timrå kan säkra finalspel om de vinner de två kommande bortamatcherna i Västervik (onsdag och fredag).

... Timrå IK med Jacob Johansson i målet har bäst räddningsprocent i slutspelet med 93.46 procent. Västerviks räddningsprocent ligger på 91.67.

... Jonathan Dahlén, Albin Lundin och Viktor Lodin har alla gjort sex poäng var hittills i slutspelet och är i topp i Timrås poängliga. I Västervik är Zach Budish etta på lika många poäng.

► Så följer du matchen

På tv via C more live eller via liverapporteringen på ST.nu.