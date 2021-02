Efterlyser boenden för vindkraftens entreprenörer: "Har inte missat tåget"

Förberedelserna för de vindkraftrelaterade byggena söder om Ljungandalen är i full gång. I vissa fall mer än så.

De närmaste åren så kommer åtskilliga personer att tillbringa en stor del av sin tid i markerna mellan Medelpad och Hälsingland. Arbetare med behov av husrum och mat, och där det förstnämnda är en högaktuell fråga på Ånge kommuns näringslivskontor.

– Det som är hett just nu är efterfrågan av boenden. Dels i blygsam form runt etableringarna, men det stora är runt kraftledningarna och stamnätstationen som ska byggas vid Tovåsen, säger Mats Gustafsson, näringslivschef i Ånge kommun.

– Där har det redan börjat komma entreprenörer som ska bo och vara här i några år, och då är vi förstås angelägna om att de ska hitta den möjligheten här i Ånge kommun och inte någon annanstans, säger näringslivschef Mats Gustafsson.

Erfarenheten från när de första vindkraftparkerna byggdes i kommunen (Haverö) säger också att standard och läge som behövs är högst varierande, varför det kan handla om allt från stugor och husvagnar till rum och hotellboende.

– Jag skulle också vilja påstå att hela kommunen intressant, för i Haverö bodde flera arbetare 6,5 mil från parkerna enkel väg, och det var helt okej där, säger Mats Gustafsson.

Samtidigt betonar han att det gäller att göra sig synlig om inte intäkterna ska hamna hos aktörer i andra geografiska områden än västra Medelpad, vilket också gäller för de jobbmöjligheter som finns.

– Det är viktigt att man ser till registrera sig i de leverantörsdatabaser som finns via Vindkraftscentrums hemsida och visar vilka lokala resurser som finns. Just nu är bara Klevberget med där, men Björnberget ska vara på väg in också, säger Mats Gustafsson.

Det har börjat röra på sig rejält i det här vindkraftsklustret

En annan del i arbetet kring vindkraften är den förstudie som påbörjats kring vindbruk i den östra delen av Ånge kommun, och där det nu står klart att Åsa Abrahamsson från Fränsta blir projektledare.

– Även om det har börjat röra på sig rejält i det här vindkraftsklustret så har vi inte missat tåget. Efterfrågan på kapacitet och resurser kommer succesivt, och boendet är bara det som står först på den listan, säger Mats Gustafsson.

■ ■ ■

Fotnot: Länk till leverantörsdatabaserna finns även på Ånge kommuns hemsida för vindkraft.