Ekonomiexperten: Nu är det hög tid att ansöka om skattejämkning för 2019 – här är dina olika alternativ

”Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen”, säger Broder Tuck i filmen om Robin Hood. Särskilt religiöst är det inte att få tillbaka på skatten. Och inte heller är det någon skänk från ovan. Det är enbart ett lån vi gav staten förra året och som nu betalas tillbaka.

Många blir ändå glada åt att få en utbetalning av för mycket inbetald skatt. Det känns som något extra som vi kan göra något av. Ett eget tvångssparande.

För det mesta är det på grund av ränteavdrag som det blir så, om man inte ansökt om jämkning av preliminär skatt hos Skatteverket. I dagsläget när räntorna är så pass låga blir det mindre viktigt att jämka skatten. Har man en miljon kronor i lån till 1,5 procents ränta blir skatteminskningen 4 500 kronor per år. Med jämkning skulle nettot i plånboken bli 375 kronor mer i månaden.

Kanske roligare få som engångsutbetalning framåt nästa sommar i stället. Skulle räntan ligga på 4 procent (bara fyra år sedan sist) så handlar det om en tusenlapp i månaden per miljon kronor i lån.

Desto mer trist är det att få kvarskatt. Den där skatten som skulle ha känts av mindre om den kom varje månad. Dessutom, om du då kommer på att du vill börja jämka skatten, får du betala mer per månad samtidigt som kvarskatten ska betalas. Kan bli jobbigt.

Det finns flera orsaker till att man får kvarskatt. Fastighetsavgift, flera utbetalare av lön eller pension, såld bostad eller sålda värdepapper och fonder är de vanligaste. Just för nyblivna pensionärer kan det bli en tråkig upptäckt att skatt dragen enligt tabell och schablon inte räcker. Pensionsmyndigheten drar skatt enligt tabell och utgår från att det är den enda pension man har. För den som har pension från flera håll kan detta bli för lite, inte minst på grund av att grundavdragen höjts en hel del på låga pensioner under senare år. Sidoutbetalare drar 30 procent, vilket togs beslut om när kommunalskatterna var lägre, runt 30 kronor. Det kan vara i underkant i dag, speciellt i högskattekommuner.

Också för en person som jobbar deltid hos en arbetsgivare och fyller på med arbete hos en annan kommer skatten som dras enligt tabell att bli på tok för liten. Säg att den ena månadslönen är 10 000 kronor och den andra 14 000 så kommer arbetsgivarna att dra cirka 1 500 respektive 2 600 kronor i skatt. Men det är 1 500 kronor för lite varje månad. Kvarskatten blir 18 000 kronor och debiteras året efter.

Alternativ till att begära jämkning är att själv uppskatta eller beräkna hur mycket mer det handlar om. Man kan spara undan de pengarna eller be en arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra mer i skatt. Det kan uttryckas i procent eller i kronor. Man kan alltid själv begära att få betala mer i skatt.

Att betala mindre kan man dock inte bestämma själv. För det krävs jämkningsansökan hos Skatteverket. Just nu skickar myndigheten ut påminnelser till dem som brukar ansöka. Det tar ett tag att få ett beslut och det är enklast att få skatten rätt redan i januari.

För det som inträffar mer sällan, realiserade vinster från försäljningar, handlar det inte om jämkning utan om att betala in en större summa senast 12 februari året efter för att slippa ränta på kvarskatten. Men då finns förhoppningsvis ett kapital reserverat för skatten. Tänk på att vid försäljning av bostad är det kontraktsdatum som styr vilket år den ska deklareras. Även om tillträdet och betalningen sker först efter ett årsskifte.

Just nu under hösten är en bra tid att se över hur skatten stämmer för i år och borde bli nästa år. På Skatteverkets hemsida finns en skattesnurra med årets regler. Sök på ”Räkna ut din skatt”. Ha uppgift om din kommunala skatt tillhands och lägg in årsbeloppen. Jämför med vad som dragits i skatt redan i år och vad som kommer att dras. Så att du är beredd och även kan fundera på att ansöka om jämkning framöver. Skattesnurran för nästa år publiceras först en tid efter årsskiftet. Vilka förändringar det blir till nästa år vet vi inte än, men det verkar luta åt sänkt skatt för pensionärer.

Några orsaker till för liten preliminär skatt

► Årlig skatt på fonder

► Avkastningsskatt på investeringssparkonto

► Fastighetsavgift

► Ränta på uppskov

► Flera pensionsutbetalare

► Flera arbetsgivare

► Såld bostad med vinst

► Uthyrning av privatbostad

► Sålda värdepapper med vinst

► Sålda fonder med vinst

Några orsaker till för stor preliminär skatt

► Ränteavdrag

► Avdrag för resor till och från arbetet

► Avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning

► Pensionssparande (saknar rätt till tjänstepension i anställning)

► Såld bostad med förlust

► Sålda värdepapper med förlust

► Sålda fonder med förlust