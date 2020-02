Elever från Västermalm fick besöka Europaparlamentet i Strasbourg: "Det var häftigt att få representera Sundsvall"

Sex elever på Västermalms gymnasium ville göra något speciellt sista året på skolan. Det började med att två av dem kollade upp en tävling där vinsten var en resa till Strasbourg och med besök på Europaparlamentet.

Kravet för att få delta var att eleverna måste ha arbetat med EU-frågor. Eleverna har därför under hösten arbetat hårt med frågan tillsammans med sin lärare Carina Lundin. De har bland annat haft en utställning, bjudit in lokala politiker till debatt, affischerat, spelat in filmer och haft ett skolval.

– Det var en stor lärdom att få hålla i ett val, säger Anton Nyberg.

När anmälan var inskickad till Euroscola trodde de inte att de skulle vinna eftersom svaret dröjde. Men till slut kom beskedet att de vunnit och skulle få åka till Frankrike och Strasbourg för att besöka Europaparlamentet.

– Vi har haft resan till Strasbourg som motivation till att arbeta med de här frågorna, säger Albin Eriksson.

Wilma Dahlberg fyller i:

– Det kändes som en stor möjlighet att få åka dit så då ville vi kämpa för det.

Totalt var 21 olika nationer på besök samtidigt, alla med olika kunskap i språk och samhällssystem. Tillsammans fick de debattera olika teman.

– Det var häftigt att få representera Sundsvall. Vissa människor kom från länder där det inte ens gick att dricka vatten ur kranen, medan vi kommer från ett ställe med världens bästa vatten, säger Albin Eriksson.

På plats fick de lyssna på ett tal av Mairead Mcguinness – vice ordförande i Europaparlamentet från Irland – dagen innan Storbritannien lämnade EU. Något som märktes av i hela parlamentet på den dystra stämningen, enligt eleverna.

Tillbaka i Sverige fanns ingen tid för vila då Ungdomens riksdag i Stockholm tog plats bara någon dag efter hemresan. Dit hade alla årskurser på naturvetenskapsprogrammet lämnat in motioner som sedan diskuterades på plats.

– Det märktes var gränsen för Norrland gick. Personer från Gävle ville exempelvis inte satsa pengar på landsbygden eftersom det ändå inte bor någon här uppe. De förstår inte heller att vi ibland kan ha fem mil till skolan, säger Albin Eriksson.

Under vårterminen ska eleverna besöka hovrätten och arbeta med miljölagar. Till sommaren tar de studenten efter tre år och är den näst sista klassen som läser naturvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning på Västermalms gymnasium.

Klassens privata bilder från resorna: