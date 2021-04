Elin, 26, hoppas slå igenom – på banbrytande sätt: "Man kan kalla mig ett experiment"

Elin Forsberg är född och uppvuxen i en musikalisk familj där både mamma, pappa och storebror brinner för tonerna. Men att hon själv också begåvats med en sångröst och skrivit egen musik alltsedan hon fick en gitarr i fjortonårspresent – det var det inte många som visste när hon blev stoppad i folkmassan på Torgfesten i Sundsvall sommaren 2019.

– Jag var på väg från baren när en kille stoppade mig och på chans frågade om jag sysslade med musik. Jag svarade ja, säger Elin Forsberg.

Killen visade sig vara Jesper Johansson från video- och musiksajten Voyd, som såg en möjlighet att kunna hjälpa Elin med nätverk och samtidigt bygga innehåll till streamingplattformen i sann "A star is born"-anda.

– Vissa personer har något som gör att de ”tar över ett rum”. En form av utstrålning eller kanske snarare energi som man inte riktigt kan sätta fingret på. Jag upplever att Elin har det och det gjorde att jag gick fram till henne och chansade på att hon kunde sjunga, säger Jesper Johansson.

Elin kopplades ihop med producenten Chris Rehn på Boxroom studios som fick ta del av hennes egenskrivna material. Han fastnade genast för låten "Don't let me go", och påbörjade snart inspelningen av Elins första singel och tillhörande musikvideo.

– Det var helt sjukt – att få komma hit och jobba med en så duktig producent. Men vi klickade direkt och det kändes jätteskönt, säger Elin Forsberg.

Hennes Askungesaga har också dokumenterats som en del i ett större Voyd-projekt, där tittare får följa flera personer som jagar sin dröm.

Men så finns det förstås vissa saker som inte går att styra över.

När Elin klev in i studion var världen normal. När hon kom ut igen hade pandemin vänt upp och ner på hela musikbranschen.

– Det är såklart en utmaning att få ut sin musik när man inte får komma ut och spela, och jag längtar efter att få sjunga för publik, säger Elin Forsberg, vars låt blev klar just när Sverige drabbades av den andra vågen.

Nu hoppas hon få ut sitt material på andra sätt. Att få snurr på musiken är en förutsättning för att kunna ta nästa steg, och spela in fler av sina låtar.

Och fler finns det.

Med sin gitarr har Elin skrivit en mängd sånger genom åren. På gymnasiet pluggade hon musikestetiska programmet och drömmarna om att få jobba med musik har funnits långt innan dess.

Till hennes country-doftande toner hittar hon inspiration i det vardagliga.

– Det kan vara självupplevt eller något som hänt en närstående. Och det kommer när som helst, och då måste jag snabbt få ner det på papper, säger hon.

Till vardags arbetar Elin Forsberg som elevassistent på Prolympia i Sundsvall och i kikaren finns både plugg och jobb i väntan på att musiken ska slå igenom.

– Det går kanske inte lika snabbt när man inte har ett skivbolag i ryggen, men jag hoppas ändå få låten att komma fram så att jag kan jobba vidare med musiken, säger hon.

Elins singel finns på Spotify och Youtube. När dokumentären om henne släpps är ännu oklart.

Om Elin Forsberg

Ålder: 26

Familj: Mamma, pappa, storebror och sambo

Lyssnar på: Podden Rebecca Stella och Vanessa – Nu börjar livet!

Favoritmusik: Soul och modern country

Äter helst: Tacos

Bor: I lägenhet på Södermalm

I kylskåpet: Yoghurt