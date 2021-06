Elin Bergström: Fira vår landsbygd och mat ordentligt i midsommar – och länge till

Kan det bli mer svenskt än midsommar? Denna mytomspunna högtid som man kan fira lite hur man vill. Vi har ju förstås det traditionsenliga, våra stela grodhopp och promenaderna kring enebärssnåren och allt det där. När man skrattar ansträngt och låtsas vara avslappnad hand i hand med någon granne till tonerna av flickornas visa.

Man kan också fira lite mer vuxet har jag hört. Med festliga långbord, lyxiga snittar och alldeles för mycket alkohol. Och så ska man plocka sju sorters karlar och drömma om en blomma. Eller hur det nu var. För egen del brukar det bli den grodhoppande varianten av firande. På bygdegården med god kakbuffé och snålblåst. Trevligt och lite pliktskyldigt men fint och ganska snabbt avklarat.

Sedan brukar det vattnas ur lite eftersom vi inte har någon riktig midsommarkvällstradition här hemma. Ibland har det varit grillning och vissa år mest bara arbete. Men som med alla andra högtider blir det ju midsommar ändå, hur man än gör. Jag tycker att det är en fin tid med både magiskt lugn och stor förväntan. Ljuset, de vackra nätterna och själva hyllningen till sommaren känns nära mitt hjärta. Nära allt vi bönder arbetar för.

Låt oss nu vara varsamma och respektfulla inför vår landsbygd och vår svenska mat också. Fira den ordentligt till midsommar men glöm inte bort den sedan.

Den här tiden vill alla ut i det gröna och det ska vara öppna, välskötta landskap i bakgrunden när borden dukas. Gräddfil, färskpotatis, grillbuffé och blommor vill vi ha och betande kor får mer än gärna vara med på Instagrambilderna. Det är fint att bo i Sverige och landsbygden är the place to be.

Det jag önskar är bara att fler förstod värdet av allt det här även resten av året. Att den svenska naturen och mångfalden måste skötas varje dag och att korna tas om hand även när de inte betar i kvällssolen i juni. Alla borde värna mer om det som finns utanför stadens gränser. Hylla landsbygden oftare. Ett sätt att göra det är att välja svensk mat, inte bara när man köper jordgubbar till midsommarfesten, utan så ofta man bara kan. Hela året. Det är så man är med och bidrar till en landsbygd där man kan leva och bo. Där mat kan produceras på ett hållbart och tryggt sätt. Och där man kan fira en äkta svensk midsommar, hur man än väljer att göra det.

I år liksom förra året blir väl midsommarfirandet sparsamt för de flesta. I pandemins spår har vi lärt oss att ta vara på tiden tillsammans och uppskatta det man tar för givet. Att livet kan vara skört och att vi måste vårda relationer och vara rädda om varandra. Låt oss nu vara varsamma och respektfulla inför vår landsbygd och vår svenska mat också. Fira den ordentligt till midsommar men glöm inte bort den sedan. Maten, den rena naturen och de fina odlingsförhållandena, allt det är vår stabila grund och trygghet. Genom kriser och goda tider, till fest och varje vanlig vardag. Till och med när vi förvandlas till små grodor för en stund.

Elin Bergström