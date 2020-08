Elin Bergström: Ibland kan något bra börja olyckligt – som för vår Kurt

- Kurt pickade mig i ögat!

Ropet är skrattblandat och kommer från tioåringen som ligger i soffan och spelar något sorts onlinespel. Den tama kycklingen hoppar omkring och försöker fånga flugor i vardagsrummet och nu kom han visst lite för nära.

Anledningen till att Kurt blev Kurt och just nu struttar runt och pickar folk i ögonen i stället för att vara i inhägnaden med de andra kycklingarna är att han fick en benskada för någon vecka sedan. Jag skulle flytta uteburen och råkade klämma hans lilla kycklingfot i hastigheten. Han blev halt och lytt och hans framtid såg oviss ut ett tag. Ungarna gav honom extra kärlek och omvårdnad och särskilt en av dem matade och pysslade, gosade och klappade. Med påföljd att han den dag han blev återställd, nåväl så återställd han nu kan bli, han har fortfarande en sned baktå, var väldigt tam.

Vi har elva kycklingar och av dem är det Kurt som har det rikaste, mest spännande livet just nu. Han får vara lös både inne och ute, får smaka en massa spännande snacks i TV-soffan och sover till och hos ett av barnen ibland. Han som hade oturen att få benet i kläm och kanske inte ens skulle klara sig. Tänk hur livet kan bli. Att det bästa kan komma från något jobbigt och smärtsamt? Inte alltid förstås, det händer ju att man bara klämmer benet och får ett jobbigare och tråkigare liv, men ibland kan det vara just det olyckliga, jävliga som är starten på något bra. Om man har lite tur vill säga. Och om det finns någon vid ens sida om ordnar med just det där som Kurt fick. Kärlek och omtanke. Och extra hjälp.

För det finns faktiskt en gräns för hur mycket lemonad man kan göra själv när livet ger en citroner. Man behöver andra för att det ska komma något riktigt gott ur det som är jobbigt. Om man inte får den där hjälpen och värmen när man behöver den, ja då är man bara en benskadad kyckling som får hanka sig fram bäst man kan. Sist till matskålen, med värkande baktå och tuftsig fjäderdräkt. Tills man kanske blir frisk en dag. Eller inte orkar mer.

Men om någon ser en och bryr sig om en, ja då kan man till och med bli en Kurt. Glad och orädd. En som får följa med på allt möjligt, som kan äta upp småspindlarna i badrummet åt någon som är rädd och som får sova nära om natten.

I nöden prövas vi, det är ett som är säkert. Med benet i kläm blir vi alla små kycklingar ibland. Vi får turas om helt enkelt. Ibland är man bensvag och ibland är man den som lyfter upp, håller om och matar med kaksmulor.

- Katt på ingång!

Oj då, nu, måste jag sluta här. Måste hitta Kurt som har spatserat in under soffan och se till så att han inte blir uppäten!

Elin Bergström