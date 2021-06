Elinor, 34, flyttade till Härnösand för jobbet – nu inviger myndigheten sitt nya arkiv: "Kommer bo här för alltid"

Under fredagen togs ett steg närmare den stora etableringen av Skatteverkets centralarkiv som ska öppna år 2024 i Saltvik. Mellanlagringsarkivet på Nybrogatan i Härnösand invigdes.

I dagsläget har Skatteverket sitt stora centralarkiv i Solna och arkivmaterial på ytterligare ett 20-tal olika platser i Sverige. Men inom de närmaste åren ska många av handlingarna flyttas till det kommande centralarkivet i Härnösand.

I väntan på att det nya centralarkivet i Saltvik, som ska rymma 25 000 hyllmeter, kommer ett mellanlagringsarkiv på 7000 hyllmeter användas på Nybrogatan i Härnösand. Arkivet är en mellanlandning där sju personer kommer ha sin arbetsplats i huset. Om två år går flytten vidare till den slutgiltiga etableringen på Saltvik.

Tobias Lindenkäll är sektionschef på arkivet, tidigare har han jobbat för försvarsmakten i Stockholm. För drygt ett år sedan valde han att flytta tillbaka till hemtrakterna i Härnösand. Där sökte han jobb och blev rekryterad som chef på Skatteverket, och nu har han anställt personalen som ska jobba på mellanlagringsarkivet.

– Det känns bra. Det är ett bra gäng. Vi är redo inför sommaren. Lokalerna är klara och efter sommarsemestern kommer vi börja ta emot arkivhandlingar, säger han.

I augusti kommer det att börja rulla in lastbilar varje dag under åtta veckor framåt, för att lasta in arkivmaterialet i byggnaden. Från mitten av oktober kommer arkivet att vara fullt med handlingar.

Vissa ur personalstyrkan jobbar redan på Skatteverkets kontor i Härnösand, medan vissa jobbat på arkiv i Sundsvall, Solna och Sundbyberg.

En av de som har flyttat upp för jobbet är Elinor Täng, hon bodde tidigare i Sundbyberg och flyttade till Härnösand 1 juni i år. Ursprungligen kommer hon från Värmland. Hon hörde ryktesvägen att arkivet skulle flytta för drygt ett år sedan, då anmälde hon sig frivillig att flytta med. I mars blev hon erbjuden jobbet.

– Jag har haft det här i sikte länge. Min förhoppning är att jag kommer bo här för alltid. Jag gillar lite mindre städer och det kändes väldigt välkomnande när jag kom hit, säger hon.

Hade du varit i Härnösand tidigare?

– Nej, aldrig. Jag hade aldrig varit i Norrland, aldrig norr om Dalarna.

Har du några kontakter här?

– Min mammas mans son bor i Sundsvall, så honom får jag väl ta upp kontakten med nu, säger hon och skrattar lite.

Här kan du se bilder från invigningen av Skatteverkets mellanlagringsarkiv i Härnösand:

