Elva mål, mardrömsstart och straffdramatik när Timrå IK vann: "Det gav effekt"

Timrå IK hamnade i underläge redan efter knappt tre minuters spel och det dröjde till 17.12 in på den första perioden innan kvitteringen kom. Då var det Jonathan Dahlén som elegant satte en straff bakom Oscar Masiello i Vita Hästen-målet.

Den andra perioden blev svängig och Timrå tog ledningen efter 7.05, återigen var det Jonathan Dahlén som låg bakom målet när han sköt in 2–1-målet via skridskon på en Vita Hästen-back.

Det skulle hända mycket mer innan sista pausen, Vita Hästen kvitterade, Timrå IK tog ledningen igen via Sebastian Hartmann och sedan satte gästerna 3–3 efter 11.17. De tre målen kom inom loppet av drygt två minuter.

Målfesten fortsatte i sista perioden. Vita Hästens Kevin Elgestål gav sitt lag ledningen med 4–3 efter bara 48 sekunder. Timrå gav sig inte utan kvitterade på nytt genom Tim Wahlgren efter 4.39.

Med knappt sju minuter kvar så blev det en väldigt tilltrasslad situation framför Timråmålet. Massivs av spelare trängdes framför Victor Brattström och ett Vita Hästen-slagskott gick in i högre krysset till 5–4. Domaren ringde för att granska situationen, men dömde mål.

Timrå tog time out med drygt två minuter kvar – och 5–5 kom när det återstod 1.57 av matchen när Sebastian Hartmann var sist på pucken.

Matchen gick till förlängning och straffar – där avgjorde Jonathan Dahlén.

Matchens tre bästa Timråspelare

1. Jonathan Dahlén

Satte två mål under ordinarie tid, en av dem på straff. Stjärnan fick sedan dessutom ta hand om totalt tre straffar i den avgörande straffläggningen. Resultatet, två av dem gick i mål och Dahlén blev matchhjälte inför hemmapubliken.

2. Sebastian Hartmann

Placerades i förstakedjan när Timråledningen gjorde flera förändringar inför matchen. Det gav effekt. Hartmann tackade för förtroendet genom att göra två mål och han bidrog med att vinna en del puck med sin riviga spelstil.

3. Sebastian Ohlsson

Tredje matchen i rad som han är med på den här listan. Forwarden kombinerar sin snabbhet offensivt med uppoffrande spel defensivt och inte minst i sin specialitet, box play. Fixade straff och hade assistpoäng.

Matchens ...

Prestation.

TImrå IK spelade i box play i den första perioden när Albin Lundin fick tag i pucken i Timråzonen, en välriktad flippassning senare hade Sebastian Ohlsson tagit ned pucken och använt sin fina fart till att åka sig fri – och han blev neddragen. Domaren blåste för straff och Timrå kunde kvittera till 1–1 när Jonathan Dahlén gjorde sitt första mål för dagen. Det var en elegant sekvens och Ohlsson är ett minst sagt effektivt offensivt vapen även med en spelare mindre på isen. I fredags blev forwarden själv målskytt i spelformen.

Matchens ...

Mardrömsstart.

Victor Brattström fick en tung inledning på söndagsmatchen, Timråmålvakten fick släppa in Vita Hästens första avslut. Sedan hade den tidigare så stabila målvakten det fortsatt jobbigt under första halvan. I mitten av den andra perioden hade Vita Hästen gjort tre mål på nio skott, alltså 66,67 i räddningsprocent. Det håller förstås inte och det är inte smickrande siffror för en målvakt som hade fina siffran 92,01 inför matchen. Brattström spelade upp sig och stod för en stark insats under straffläggningen.

Matchens ...

Högsta.

Timråbacken Jonathan Carlsson hade inte siktet inställt den här kvällen. Carlsson skickade två puckar över sargen under matchen och fick alltså sitta i utvisningsbåset i totalt fyra minuter för tilltagen. Det gav Vita Hästen tacksamma lägen att få grepp om den svängiga matchen.

Matchfakta

Timrå IK–Vita Hästen 6–5 (1–1, 2–2, 2–2, 0–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (03.00) Kevin Elgestål (Anton Danielsson), 1–1 (17.12) Jonathan Dahlén, straff.

Andra perioden: 2–1 (27.05) Jonathan Dahlén (Filip Westerlund, Albin Lundin), spel fem mot fyra, 2–2 (29.05) Erik Borg (Oliver Nordberg, Christopher Fish), 3–2 (30.07) Sebastian Harthamann (Albin Carlson, Albin Lundin), 3–3 (31.17) Oliver Nordberg (Christopher Fish, Adam Ginning).

Tredje perioden: 3–4 (0.48) Kevin Elgestål (Simon Fernholm)

Avgörande straff: Jonathan Dahlén.

Utvisningar, TIK: 5x2. Vita Hästen: 4x2.

Skott: 32–19 (16–2, 9–9, 7–5, 0–3).

Domare: Peter Lyth och Hampus Springare.

Publik: 2 761.