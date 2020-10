Emil Forsberg glänste i blågul förlust – med läcker framspelning: ”Då är vi ett bra landslag”

Sverige kvitterade mot VM-finalisten Kroatien efter 66 minuter. Och det var GIF Sundsvallsk fotbollsutbildning i förarbetet.

Ett fint svenskt anfall avslutades med att högerbacken Mikael Lustig spelade snett inåt bakåt till Emil Forsberg, som genom fin spelförståelse hade koll på att han hade Marcus Berg i sin döda vinkel och utan betänketid skickade bollen dit.

Anfallare Berg skickade in 1–1 i mer eller mindre öppet mål.

Dessförinnan hade Sverige spelat en svag första halvlek.

– Var och en gick in i sig själv och ställde frågan "är det så här vi vill att det ska vara?". Fler ville ha boll, visade sig för varandra och hade mod. Då är vi ett bra landslag, säger Emil Forsberg till C More efteråt.

– Vi hade inget att komma med i första. Det var passivt, naivt, dåligt. Men i andra visade vi att vi kan spela fotboll och gjorde ett fint 1–1-mål, sa han.

Forsberg imponerade och fick mycket beröm i tv-studion som en av Sveriges stora offensiva pådrivare. Han har också imponerat i Leipzig hemma i tyska Bundesliga.

Men seger för Sverige blev det inte. Och då var inte Forsberg nöjd.

– Det känns för jäkligt surt nu. Det är tråkigt.

– Vi får titta på klipp vad vi gör bra och inte gör bra och sedan göra det bra mot Portugal på onsdag.