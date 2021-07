Emil Petterssons hyllning till nyblivna frun efter KHL-kontraktet: "Har stor betydelse i allt"

Sedan SM-guldet säkrades med Växjö har SHL-stjärnan från förra säsongen varit tydlig.

Emil Pettersson vill till KHL.

Under tisdagen kom också beskedet att centern får packa väskorna igen för ännu ett utlandsäventyr – den här gången i Moskva.

– Det känns jätteskönt. Det har varit en lång väntan och lite ovisst, men sedan gick det väldigt snabbt från att jag hörde ifrån dem till att kontraktet var påskrivet och klart. Det var skönt att det kunde lösa sig så pass fort när det började snackas, säger Pettersson till Sundsvalls Tidning.

Kontraktet med KHL-klubben är skrivet över en säsong och att det blev just Spartak Moskva är glädjande ur flera synvinklar, menar Pettersson.

I laget har han de svenska spelarna Tim Heed och Oscar Dansk, men också en svensk målvaktstränare och fystränare.

– Oscar Dansk spelade i Chicago Wolves när jag var i Milwauke och vi mötte varandra tolv gånger per år, så han har jag ganska bra koll på. Det kommer säkert hjälpa lite överlag med svenskarna för att komma in i grejerna, det är ett stort plus.

– Sedan är det självklart roligt att få flytta till Moskva och få uppleva den staden. Allt med att man kanske vill ha vänner och familj som hälsar på blir nog lättare där när det bara är ett flyg dit.

Den gångna säsongen var han starkt bidragande till att Växjö säkrade SM-guldet.

Efter en halvtuff återkomst i svensk hockey året innan, fick han i år sin revansch på allvar med 48 poäng på 52 grundseriematcher i SHL.

Nu hoppas han fortsätta på samma spår i KHL.

– Jag vill vara en ledande spelare och spela så mycket som möjligt. Jag vill vara med och producera och hjälpa laget att vinna.

– Det är lite svårt att veta var man står där borta. Jag har inte så jättebra koll på KHL när jag tänker efter. Man vet att hockeyn är lite annorlunda, men man vet inte riktigt hur nivån är. Det blir säkert bli en liten anpassningstid, men jag brukar inte ha allt för svårt att komma in i nya spelsystem och så.

En hel del glädjetårar som fälldes där.

För bara ett par veckor sedan gifte han sig med Fanny, hans flickvän sedan sju år tillbaka.

De är båda uppvuxna i västra delarna av Medelpad (Ånge och Östavall) och har känt varandra sedan sjunde klass.

– Det var med ganska kort varsel, men blev väldigt bra till slut. Det var ett litet, intimt bröllop med min och hennes familj. Det var en hel del glädjetårar som fälldes där. Det är ett av mina finare ögonblick i livet, berättar Emil Pettersson.

Fanny har stått vid Emils sida under många år och stöttat honom i hans karriär. Hon har flyttat med honom runt om i både Sverige och Nordamerika.

– Hon har en jättestor betydelse i allt. Hon är den som får höra det mesta och det ofiltrerade när det går tungt och är mycket frustration. Allt det man tar med sig från ishallen och hem. Hon hjälper mig att ta itu med det och det är något jag verkligen uppskattar, för det gör hon väldigt bra.

– Hon känner mig utan och innan, och jag känner henne utan och innan. Det är en trygghet att ha henne och jag är evigt tacksam för att hon följer med mig överallt, även om hon kanske inte alltid vill det. Det är väldigt skönt att vet att man har någon med sig hela tiden.

Nu är förhoppningen att hon också ska kunna följa med på äventyret i Ryssland.

– Vi ska försöka ansöka om visum samtidigt så det inte blir en sådan utdragen process. Det vore skönt om det blev klart rätt snabbt.

– Jag har nyss ansökt om nytt pass och så där, så den processen måste komma igång. Laget har redan startat så det vore skönt om allt blev klart så fort som möjligt så jag kan åka dit och komma in i allt.

Tills dess njuter han av sommaren hemma i Sundsvall. Framför allt med mycket golfspelande.

– Det är på uppåtgående de senaste veckorna. Jag har börjat jobba mig ner i handicap-systemet, så det är roligt. Jag lägger för lite tid på att träna golf, även fast jag spelar mycket. Jag har lite nötande att göra innan jag kan ta mig ner till scratch.

Vad har du i handicap nu?

– 3,5 eller 3,4. Jag skulle vilja ner till noll, men då behöver jag ställa mig lite på rangen lite oftare.