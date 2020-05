En älskad familjemedlem har somnat in – minnesord över Asbjörn Eriksson

Asbjörn föddes i Bölestrand i nuvarande Ragunda kommun.

När Asbjörn var ett år flyttade familjen, som då bestod av mamma Jenny och pappa Sven, till Flo utanför Långsele. Där föddes också jag. Efter ytterligare ett år flyttade familjen till Österås utanför Sollefteå, där Asbjörn växte upp.

Asbjörn hade sin skolgång upp till årskurs 6 i Kyrkrotens skola i Eds kommun. Asbjörn var duktig i skolan och det innebar att han fick möjlighet att börja på realskolan i Sollefteå, år 1956. Fyra år senare började Asbjörn på Handelsgymnasiet i Sundsvall, i och med detta kom Asbjörn att endast sporadiskt bo hemma hos föräldrarna. Efter avslutad gymnasieutbildning gjorde han, om än något motvilligt, lumpen vid T3 i Sollefteå.

Asbjörn visade tidigt att han ville ut i världen. Som 15-åring reste han tillsammans med mig till Paris, ett äventyr som vi båda har haft mycket roligt åt. Under sommarloven tog Asbjörn hyra på båtar och kom då bland annat till Italien, Frankrike och England. Efter studentexamen flyttade Asbjörn till Kanada under ett år. Asbjörns dröm var att bli telegrafist på någon fraktbåt. Men lärare blev han. Efter att under några år ha vikarierat på olika skolor återupptog Asbjörn sina studier 1967, denna gång vid Umeå Universitet.

Ekonomi och då framförallt skatter blev Asbjörns inriktning. Hans första läraranställning blev på Gymnasieskolan i Umeå. Universitetsstudier lockade och Asbjörn läste skatterätt och så småningom fick han en tjänst på institutionen för Skatterätt och där blev han kvar fram till pensioneringen.

Asbjörn producerade en del litteratur inom ämnesområdet Skatterätt och han disputerade också i detta ämne år 1996.

Asbjörn gifte sig 1971 med Gudrun Hård och tillsammans fick de sonen Tomas. Efter cirka tio år gick Asbjörn och Gudrun skilda vägar. Några år senare träffade Asbjörn sin nuvarande särbo Ulrika.

Asbjörn övertog senare föräldrahemmet i Österås. Där tillbringade Asbjörn och Ulrika alltmer tid.

Under senare tid blev också Österås ett kärt tillhåll för barnbarnen Olle och Elsa. Asbjörn och barnbarnen hade ett ömsesidigt kärleksförhållande, vilket tog sig uttryck i att Olle och Elsa ofta fick delta i olika arbeten på gården. En gång då Elsa tyckte att det blev för mycket jobb med att bära in ved lät hon undslippa sig: ”Jasså, är det så här vi skall ha det”.

Asbjörn kunde då inte hålla sig för skratt.

Brodern Jan Eriksson