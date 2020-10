En älskad och äventyrlig mamma har lämnat oss – minnesord över Karin Strömberg

Vår kära mamma, Karin Strömberg blev 99 år och är ej längre i livet. Men vilket liv hon haft. Vi tre, mamma och vi två döttrar, har alltid skojat om att hon ”kommer att dö i språnget”. Nu blev det inte så, de sista åren har varit tämligen lugna och stillasittande.

För att vara kvinna i sin generation har mamma verkligen upplevt mycket. Hon har varit både modig och modern och under hela sitt vuxna liv har hon förvärvsarbetat. 1944 gifte hon sig med pappa Stig och fram till 1951 hade de fått oss två döttrar. Under dessa år miste hon också sina båda föräldrar. 1952 tog mamma körkort och har efter det tillryggalagt åtskilliga mil, resandet har nämligen varit en av hennes stora passioner.

Mamma var byggbas då vårt hus i Böle byggdes 1958, då hade vi redan tidigare gjort vår första utlandsresa till Danmark. 1963 och 1965 bar det av till Grekland med hela familjen. Inte någon tillrättalagd charterresa utan med bil och tält på månadslånga sommarresor. Mellan dessa resor hann också mamma och pappa med att bygga sin fjällstuga i Sångbäcksvallen. Där tillbringade de mycket tid, både själva och tillsammans med vänner.

Mamma och pappa gjorde också ett flertal resor till Gambia och Grekland. Det senare kan väl sägas blev deras favoritland. Mammas entusiasm för Grekland gjorde också att hon som varande studiekonsulent för Medborgarskolan såg till att hela familjen fick gå en språkkurs i grekiska.

Mamma valde att gå i pension redan vid 60 års ålder. Nu skulle hon börja plugga. Valet föll på etnologi vid Umeå universitet. Detta berodde på att hon som liten på 1920- och 30-talet i Sundsvall mindes hur samerna gästade Medelpadskusten med bland annat Tynderö som renbetesland vintertid. Inriktningen på studierna var därför given: Samernas historia. Ett resultat av studierna blev början till sameutställningen på Norra Stadsberget, där hon för övrigt var ordförande i Fornminnesföreningen ett antal år.

Alltför tidigt, redan 1985 förlorade mamma sin livskamrat, vår pappa. Så småningom tog dock mammas reslust åter fart. De flesta av Europas huvudstäder har hon besökt. Dessutom en jorden runt-resa via Australien, Nya Zeeland, Hawaii och Florida. Glaciärvandring på Grönland, Nordkap, USA, Israel, Hurtigrutten, Nyårskonsert i Wien, Forbonderesa med häst och släde mellan Klövsjö och Röros för att nämna några.

I början av 1990-talet blev mamma särbo med Torsten och hade nu en ny reskamrat. Tillsammans med mamma och Torsten upplevde vi och våra män en härlig resa till Dominikanska Republiken. Då hade mamma hunnit bli 78 år och hon ville ta ut sitt 80-års firande i förväg, uti på fall att…

Samma år blev mamma också utsedd till ”Årets Medelpading” av Medelpads Hembygdsförening. Under alla resor knöt hon många kontakter som upprätthållits genom brevväxling och besök under många, många år.

Under de sista åtta åren har mamma bott på Tomtegränds servicehus. Under denna period har tyvärr de flesta av mammas vänner gått bort och hon kände sig ganska ensam. Den underbara personalen på Tomtegränd har under denna tid betytt mycket för både mamma och oss. Otaliga är de fadäser och ”olyckor” som hon varit med om. Hon har bjudit på dem och vi har fått många, många gemensamma skratt under alla år.

Tack mamma för alla goda och glada minnen.

Eva och Ulla