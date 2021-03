En älskad och omsorgsfull mamma har lämnat oss – minnesord över Vera Bäärnhielm

Vera växte upp i Sundsvall med sin morfar, konsul Knut Wickberg och dennes maka i andra äktenskapet, Birgitte (Gitte) Wickberg. Veras far, Salli Luterkort gick hastigt bort i sjukdom vid tiden för hennes födelse. I samband med detta insjuknade mamma Elsie (född Wickberg) i långvarig sjukdom, vilken omöjliggjorde Elsies omvårdnad av barnen Vera och Göran.

Uppväxten hos morfadern på Sjögatan 4 blev en lyckosam historia trots sorglig bakgrundsorsak. Barnen trivdes i hemmet; morfar Knut och Gitte såg i allt till Veras bästa. Hon kunde ägna sig åt skola och hobbies i den mån hon ville, bland annat klassisk balett. Söndagsmiddagar intog den lilla familjen alltid på Sundsvalls anrika hotell Knaust och Vera inledde en ny hobby, samlande av kända personers autografer.

Konsul Knut Wickberg var känd skeppsmäklare i Sundsvall vilket innebar att Vera fick lära känna vad internationella kontakter kan föra med sig även i privatlivet. Hon drack te direkt från skeppen som kom till Sundsvalls hamn, transporterade över havet med morfars båtar. På matsalsväggen hängde ett enormt krokodilskinn som Knut fått av någon sjökapten som seglat över de sju haven.

Familjen tog emot flera krigsbarn från Finland under kriget då Knut var finsk konsul. Även så bodde en pojke från Österrike hos familjen under några av krigsåren. Krigets påverkan på familjen och utsatta barn, gav bestående intryck och gjorde att Veras känsla för sina medmänniskor utvecklades och skärptes. Hon var under hela livet en varm och omtänksam vän till så många av sina medmänniskor och inte minst det bästa, varmaste och starkaste stödet för sina tre barn genom hela livet.

Morfar Knut tyckte att kanske kunde en sekreterartjänst lämpa sig för Vera? Nejdå, en lång, stark karriär som ämneslärare följde efter Veras utbildning på lärarseminariet i Stockholm. Lärarkarriären skedde huvudsakligen på skolor i Västerås där Vera bodde med maken Gunnar och deras tre barn, innan hon vid pensionen flyttade till Bromma. Hennes ämnen, svenska och engelska, och den djupa kunskapen och kärleken till bägge språken, framför allt svenska språket, gjorde henne älskad av sina elever. De har inte bara tragglat grammatik utan upptäckt den svenska litteraturskatten tack vare Veras lärargärning. Många, många är de elever som haft fortsatt kontakt med Vera efter avslutad skolgång.

Otaliga är vi som saknar Veras varma omsorg om oss alla och de dagliga samtalen med henne.

Elisabeth Bäärnhielm Pousette

Peter Bäärnhielm

Marianne Bäärnhielm