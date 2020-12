En delägare döms i husvagnshärvan – två andra frias från bedrägeri: "Vi är nöjda"

– Det var ett svårt bevisläge när ord stod mot ord. Jag är inte förvånad över resultatet, säger åklagaren Katarina Becker.

Kommer du att överklaga?

– Jag har inte tagit ställning till det ännu, säger hon.

ST har tidigare berättat om åtalet mot en av sammanlagt fyra delägare till en husvagnsfirma i Sundsvall

De andra delägarna trodde till en början att den fjärde delägaren i husvagnsfirman var utsatt för hot och utpressning. Senare kröp det fram att delägaren frivilligt lämnade ut flera husvagnar och husbilar till Lasse Bergino, som tidigare har dömts för bedrägeri, bakom ryggen på de andra delägarna. Sammanlagt ska elva fordon, till ett värde på omkring 3,5 miljoner kronor, ha försvunnit.

Det hade börjat med att Lasse Bergino besökte firman och ville köpa en husvagn. De kom överens om att han skulle få ett hyrköps-avtal. Delägaren fick enligt tingsrätten kontanter under bordet, men dessa redovisades aldrig i husvagnsföretaget. I stället åkte den nu dömde delägaren på en semesterresa för pengarna.

Enligt domen ska delägaren också ha kommit överens med Bergino om att han skulle hjälpa till att sälja husvagnar och husbilar åt Sundsvallsföretaget.

Under några månader under 2016 och 2017 lämnade delägaren ut elva fordon till ett sammanlagt värde på omkring 3,5 miljoner kronor, men inga pengar kom in i husvagnsföretaget.

Delägaren menade under rättegången att han blivit lurad av Lasse Bergino, men tingsrätten å sin sida anser inte att det är bevisat att det är så.

Vi är nöjda med att tingsrätten höll med

Delägaren döms bara för förskingring och trolöshet mot huvudman för den första husvagnen som lämnades ut. Rätten menar att det inte är klarlagt att han tjänat på att lämna ut resten av fordonen.

Inte heller Lasse Bergimo döms för för grovt bedrägeri, som åklagaren ville. Tingsrätten anser inte att det är bevisat att han lurat delägaren.

– Vi är nöjda med att tingsrätten höll med om att bevisningen inte räckte för en fällande dom i den delen. Det är en välskriven dom, säger hans advokat Saman Paknejad.

Däremot döms Lasse Bergino för överträdelse av näringsförbud till fängelse i sex månader, eftersom tingsrätten menar att han haft en verksamhet som syftade till att ge vinst när han förmedlade husvagnarna som försvann från husvagnsföretaget, och eftersom han fick provision för det.

Att han döms till fängelse beror på att han finns under 46 avsnitt i belastningsregistret. Han är en känd bedragare, som tidigare hette Lasse Bessik, och som bland annat Sydsvenskan granskat.

Han dömdes senast i slutet av december 2015 för två fall av grovt bedrägeri till fängelse i två år. En man hade då blivit lurad på totalt 4,6 miljoner kronor efter en husbilsaffär.

– Vi har inte hunnit tagit ställning till om vi ska överklaga domen i delen som gäller näringsförbud, säger Saman Paknejad.

Husvagnsfirman har efter bedrägerierna gått i konkurs. Därför slipper delägaren betala skadestånd till företaget.

Även en anställd var åtalad för att ha tagit emot pengar från den första husvagnsförsäljningen i Sundsvallsföretaget. Men tingsrätten anser inte att det är bevisat att han tagit emot pengar och friar honom från alla brottsmisstankar.

– I domen har det inte tagits ställning till vart pengarna från försäljningarna har tagit vägen, konstaterar Katarina Becker.

Borde rätten ha gjort det?

– Det vill jag inte uttala mig om. Det var ett svårt bevisläge, säger hon.