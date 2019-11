En duktig musiker har somnat in – minnesord över Lennart Carlstein

En genuin musiker, glädjespridare och vän har gått bort i en ålder av 72 år.

När Lennart Carlstein började spela i ett band i början på 1980-talet så hade han inte trakterat sitt instrument, ”steel guitar” särskilt länge. Men det gick ganska snabbt upp för mig att han var en gudabenådad begåvning med ett stort musikaliskt gehör. Lennart hade växt upp med musiken och med sin far Verner Carlstein som tidigt lärt sig att behärska piano och dragspel. Det resulterade så småningom i att pappa Verner blev medlem i Burströms Orkester, ett band som han var trogen under många år. Lennart fick åka med Verner på olika spelningar och spela en trudelutt på sitt lilla dragspel. Det var då som Lennarts musikaliska resa började. Lennart och jag delade alltid rum när vi var på våra spelningar i Skandinavien, Tyskland och Polen. Vi hade samma humor som inte alltid uppskattades av omgivningen, men Lennart och jag hade roligt. ”Do you remember me” är ett utryck som var starkt förknippat med Lennart under alla år, men på ett sätt som verkligen uppskattades av alla och envar. Det hela började med att bandet fick många uppdrag att kompa andra musiker både svenska och utländska bland annat ifrån USA och Canada. Under åren som följde så träffade vi på många av de artisterna igen och Lennart var inte sen att sträcka fram handen och säga ”do you remember me?”. Uttrycket har följt mig och Lennart under alla år tills våra musikaliska vägar skilde oss åt i slutet på 1990-talet. När Lennart fyllde 50 år 1997, ordnade hans fru Berit tillsammans med döttrarna Viktoria och Jenny ett hejdundrande födelsedagskalas i Johannedals Folkets Hus. Släkt och vänner samlades för en trevlig kväll med samvaro, god mat och dryck, men det fattades ledsamt nog några nära vänner.

Pelle Törnlund