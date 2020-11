En engagerad och lojal politiker har lämnat oss – minnesord över Åsa Möller

Åsa var Kristianstadtösen som via Stockholm kom från den skånska slätten till skogen i Holm. Hon var en hårt arbetande trebarnsmor, som i början av 80- talet, engagerade sig i kommunpolitiken i Sundsvall för Moderaterna. Hon började sin bana i Sundsvallspolitiken i kommunfullmäktige som ersättare 1982 och som ersättare i dåvarande socialnämnden 1981. Under dessa drygt 20 år verkade hon i en mängd nämnder och kommunala bolag.

Genom sitt idoga arbete i Moderaterna var Åsa både gruppledare och oppositionsråd när hon avgick 2004. Hon var lojal med de överenskommelser som träffades och försökte aldrig ta lättköpta politiska poäng. Hon hade en klar ideologisk kunskap och känsla.

Sundsvalls kommunfullmäktige var en viktig arena för Åsa där hon kunde få ut sitt budskap som den skickliga debattör och retoriker hon var. När hon med sitt skånska idiom i debatten sa "vi norrlänningar" så var det många som drog på munnen. Men det var så hon uppfattade sig själv och ville bli uppfattad. Som glesbygdsbo som dagligen pendlade de fem milen, enkel resa, hem till Holm, var hon en del av landsbygden.

När den politiska gärningen avslutades i kommunen tog hon steget in i landstingspolitiken vilket hon inledde som ledamot i landstingsfullmäktige 2006 och avslutade som ordförande i fullmäktige mellan 2010 och 2014. Förutom engagemanget i politiken var hon även nämndeman i tingsrätten under nästan 15 år och i kammarrätten nästan lika länge. Under sin tid i kammarrätten var Åsa utsedd av regeringen att hantera specifika mål.

Hon var väldigt engagerad i Europa- och näringslivsfrågor, och i samarbetsorgan på nationell nivå där hon framhöll Sundsvall på ett förtjänstfullt sätt. Utöver att vara politiker hade hon arbetat som lärare i Liden och även pryat inom hemtjänsten.

Åsa var gift med en annan känd moderat Sundsvallspolitiker, Mikael Gäfvert. I en intervju i Sundsvalls Tidning 2006 uttryckte hon med sin skånska dialekt ”Det bara bidde så”.

Åsa efterlämnar sig make och tre barn. Vi minns henne och hennes gärning för Sundsvall med värme.

Moderaterna i Sundsvall