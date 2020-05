En erfaren tandspecialist och seglare har somnat in – minnesord över Paul Hägglund

Paul föddes i Örnsköldsvik där han växte upp i området Järved med mamma Valdy och pappa Johan och så småningom också lillasyster Gerd. Här lärde han känna bästa vännerna: Karl-Erik, Seth och Karl-Wilhelm som skulle följa honom livet igenom.

Under ungdomstiden blev det mycket idrott och främst ishockey i Järveds IF. Paul hade många och långa historier som han gärna delade med sig av om händelser med familj och vänner från uppväxttiden i Järved. På en dans 1956 i Nyänget i Örnsköldsvik träffade han Ingrid som skulle bli hans maka. Efter Pauls studentexamen 1957 blev han antagen till tandläkarhögskolan vilket gjorde att flytten gick, först till Stockholm ett år och sedan till Umeå tre år, där Paul slutförde sin tandläkarexamen.

Som nybliven tandläkare erbjöds han tjänst som klinikchef på Folktandvården i Kvissleby vilket gjorde att paret flyttade söderut och slog sig ner i Njurunda. Under den följande tiden utvecklades intresset för segling och båtar och särskilt jollesegling. Paul umgicks mycket i kretsen av jolleseglare och ofta samlades gänget hemma i lägenheten i Nolby för att diskutera båtbygge och kappsegling bland mycket annat.

1965 föddes sonen John som fick hänga med pappa och mamma på seglingstävlingar runt om i Sverige. Vintertid tillbringades under åren på 60-talet mycket fritid med alpin skidåkning och engagemang i friluftsfrämjandet. Paul ingick under en period i en grupp som tittade på möjligheten att bygga en slalombacke på Nolbykullen på uppdrag av Njurunda kommun, som på den tiden var en egen kommun. Detta ledde med tiden till att skidanläggningen byggdes. I slutet av 60-talet byggde familjen hus i Skottsund vid Ljungan och 1970 stod huset färdigt, samma år som sonen Rickard föddes.

Paul erbjöds att vidareutbilda sig till specialisttandläkare i tandreglering och påbörjade denna utbildning i Örebro 1975 och var färdigutbildad 1977. Under 70-talet var skidåkningen en fortsatt viktig del av familjeaktiviteterna. 1976 var Paul en av personerna i en grupp i Njurunda som tog initiativ till att starta Nolby Alpina Skidklubb där han senare verkade som ungdomsledare fram till mitten av 80-talet.

Alpin skidåkning förblev ett stort intresse och Paul åkte själv fram till 73 års ålder och följde under många år även barnen och barnbarnen i deras skidutövande.

I slutet av 70-talet byggde Paul en 24:a fots segelbåt som familjen seglade med långa perioder under somrarna, ofta i Höga kusten. Båten ersattes under 80-talet av en större båt som familjen seglade med under många år. Segling, havet och båtbygge förblev en stor hobby under hela livet. Han trivdes verkligen i miljön kring segling och förblev en trogen medlem i båtklubben på Klampenborg på Essvikshalvön.

Paul jobbade större delen av sitt yrkesliv som specialisttandläkare på Folktandvården i Sundsvall.

Under flera år under 80- och 90-talet drev han privatpraktik inom tandreglering på Storgatan i Sundsvall. Under 90-talet jobbade Paul också mycket med forskningsprojekt och kursverksamhet kring sitt specialområde inom tandreglering tillsammans med vännen och kollegan Staffan Segerdahl.

Under denna period jobbade han även i flera långa perioder i Nairobi i Kenya. Det hann bli många äventyrliga utflykter i omgivningarna kring Nairobi. I början av 2000-talet utbildade Paul specialister vid Umeå universitet och jobbade sedan både i Härnösand och Hudiksvall under sina sista yrkesverksamma år fram till 76 års ålder.

Paul och Ingrid gillade att tillbringa de sena höstmånaderna på Teneriffa och de hann tillbringa 14 höstar där. Nyfikenheten och lusten att lära sig nya saker varade livet igenom. Saknaden efter Paul är stor och tung och många kommer att minnas honom som en generös och glad person.

Sönerna John och Rickard