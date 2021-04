En musikalisk tidigare lärarinna med stort hjärta har lämnat oss – minnesord över Barbro Jonzon

Barbro född Olsson, senare Grängsjö, föddes hemma i Ås skola i Delsbo, numera Delsbo skolmuseum. Hennes föräldrar var rektor Georg Grängsjö och läraren Ewa Grängsjö.

Barbro växte upp i ett kärleksfullt hem med mycket idrott. Hennes två yngre bröder Göran och Börje blev framgångsrika tiokampare och Barbro deltog i flera triangelmatcher i längdhopp under gymnasieåren.

Efter studentexamen på latinlinjen i Hudiksvall, läste hon litteraturhistoria och engelska vid Uppsala universitet. När hon skrev in sig på Gästrike-Hälsinge nation, frågade förstekuratorn efter hennes namn. Hon svarade Barbro Grängsjö, Delsbo.

"Arbrå, Grängsjö, Delsbo?" Förvånat tittade han upp: "Men ditt namn då?"

Den 11 juli 1948 vigdes Barbro och löjtnanten vid Hälsinge regemente Göran Jonzon i Delsbo kyrka av biskop Bengt Jonzon. Bröllopsresan gick till Norge på en Indian 1200-motorcykel. Det unga paret flyttade till Gävle, där första sonen Dag föddes. 1950 flyttade familjen till Härnösand och utökades med barnen Tor och Esbjörn.

Musiken var hennes största intresse som hon delade med pappa som med sångarbrodern Kjell Arnå sjöng Gluntsånger och mamma ackompanjerade vid tillställningar i Härnösand.

Efter filosofie magister-examen 1965 arbetade hon som folkhögskolelärare i engelska och svenska vid Härnösands folkhögskola. Hon startade den första utbildningen för vuxna med läs- och skrivsvårigheter i samarbete med Umeå universitet. Härnösands folkhögskola blev ett centrum för dyslexiverksamheten i Sverige.

Sedan 1994 bodde mamma i Uppsala. Nyfiken in i det sista. Vi pratade varje kväll under Coronaåret. Sista samtalet ett dygn innan hennes bortgång, handlade om Lena Anderssons roman ”Dotter”. Det blev den sista boken under ett livslångt läsande.

Hon fick ett långt liv fyllt av både glädje och sorg. 1957 dog vår yngste bror, tre år gammal, i cancer. 1989 förlorade hon sin älskade man. Trots sina sorger fortsatte hon utveckla sina intressen, årskort på Berwaldhallen, resor till Australien, USA och konstresor i Europa med Sundsvalls konstförening.

Kopplingen till just Sundsvall och konstföreningen i staden fanns genom att eldsjälen Arne Jonzon, kusin till Barbros man Göran, var ordförande under en period. Efter Görans död 1989 blev det naturligt för Barbro att fortsätta umgänget med både personer som hade släktband och flera av de andra Sundsvallsfamiljerna som var kulturintresserade.

Under åren var hon förstås också frekvent besökare i sonen Dag och hans familjs hem på Södermalm och i Söråker. Och så sent som förra sommaren besökte Barbro fågelutsiktsplatserna på Åstön, intresserad som hon var av natur, blommor och fåglar.

Sommaren 2020 blev den sista i raden av 67 somrar på torpet i Klappnäs, Häggdånger där minnesrika sommarfester dukades upp med mamma som organisatör och värdinna.

Mamma Barbro räckte till för så många och vårdade alla relationer intill sista dagen i livet.

Dag Jonzon, Tor Jonzon, söner.