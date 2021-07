En omtänksam make och pappa har lämnat oss – minnesord över Per Lidén

Per föddes i Gävle och kom till världen samtidigt som tvillingbrodern Anders. Tillsammans med den äldre brodern Lars växte de upp i en varm familj som var omgiven av en stor och omhändertagande släkt.

Efter avslutade studier gick Per in i familjeföretaget Isaac Westergren & Co som tidigare övertagits av fadern. Firman var mest bekant för sitt kafferosteri och varumärket Izal Mocca men bedrev också annan verksamhet, däribland såp- och tvålfabrikation. En olycklig brand i kafferosteriet 1959 innebar att firman till slut avvecklades.

Per påbörjade därefter en ny arbetsbana på industriföretaget Gunnebo bruk, en arbetsgivare som han var trogen fram till sin pensionering. Han började först i rollen som kamrer vid en mindre verksamhet i Valbo. Per blev 1962 erbjuden att fortsätta sin tjänst vid anläggningen i Sundsvall där tillverkning skedde av spik och tråd. Efter några år som bosatt i Sundsvall flyttades verksamheten tre mil norrut, till Söråker, och Per flyttade med. Han studerade parallellt med arbetet till marknadsekonom och var under sin resterande karriär bland annat verksam som säljledare.

Per trivdes i Söråker, gifte sig med Greta 1975 och bildade därefter familj. Efter glädjeämnena med sönernas födelse var brodern Anders oväntade bortgång 1987 ett hårt slag. Ett av Pers främsta intressen i livet var musik, särskilt jazz. Han spelade själv och var med och bildade Righsta jazzklubb som lyckades locka internationella storheter, däribland Chet Baker, till Söråker.

Släktens sommarställe i Skommarhyttan, Torsåker, var den plats på jorden Per älskade allra mest. Gården besöktes under sommarmånaderna med familjen och under sena höstar tillsammans med broder Lars. Trädgårds- och skogsarbete var hans sätt att varva ned. Vi minns vår pappa som en generös och omtänksam person som var omtyckt av många.

För familjen, sönerna Erik och Gustav