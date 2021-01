En omtyckt lärare och bandmedlem har lämnat oss – minnesord över Göran Ögren

En kort sjukdomsperiod. Hopp. Förfäran. Begravning. Sorg. Tomhet.

Bandet samt Görans bror har en minneskväll i replokalen. Många minnen och mycket saknad. Första repetitionen, Göran sitter inte där, hans stol står tom. Nu börjar vi fatta på riktigt... Vi åker hem med sorgsna sinnen. Det blir en ovanligt kort repetition.

Året är 1967. En trafikolycka medför att vi behöver en vikarie på gitarr. Vi vet att Göran spelar mycket gitarr och även trubadurar lite smått. Han får frågan och tackar ja med viss tvekan.

En lördagseftermiddag hoppar en nervös 18-åring in i Jonny Cutz orkesterbuss och därmed börjar ett arbets- och vänskapsförhållande som ska vara i över femtio år.

Göran föddes på Ulvön. Han hade där en lugn uppväxt med sina föräldrar Agnes, Bror-Erik och lillebror Ulf. Görans första sånglåt med bandet var Beatles "When I’m 64". Där visade han upp en röst som skulle bli en stor del av bandets kvalitetsstämpel under alla år. Våren 1976 upphörde heltidsbandet Jonny Cutz.

Göran skildrar sitt musikantliv och mycket mer i sin bok "Från sik till musik". Under de sista åren av heltidsspelandet var det flera i bandet som pluggade. Göran gick på Folkhögskolan i Härnösand, musiklinjen på Härnösands Gymnasium och därefter en fritidspedagogutbildning och en utbildning till musikterapeut.

Göran hade nu träffat sin blivande fru Inger och köpt ett hus där de levde tillsammans med sina tre barn. Linda, Frida och Johan. Göran älskade att vara med sin familj och när han berättade om sina barn och deras framgångar, fanns en speciell värme i rösten. Kammarkören var också en viktig del av Görans liv. Han berättar i sin bok med emfas om det fina sociala umgänget, de musikaliska upplevelserna, resorna och att "tänka med hjärtat".

Tänkte med hjärtat, det gjorde Göran. Ofta. Det var nog en av anledningarna till att han var så omtyckt bland vänner, kollegor och inte minst av sina elever. 1980 bildade Göran och Inger visgruppen Timotej tillsammans med Ingers bror Torbjörn och hans fru Britt-Marie.

Uppväxten på Ulvön medförde att båtliv och hav var av stor vikt för att Göran skulle känna sig tillfreds med tillvaron. Han och familjen seglade ofta, här hemma men också i Medelhavet. Ute på havet kände sig Göran fri och lycklig! Göran var med i den grupp av engagerade lärare inom Katrinelunds rektorsområde som startade gymnasieskolan Skvadern. I sin bok uttrycker han att definitionen av ordet pedagogik borde vara förmågan att få en elev att lära sig. Göran hade den förmågan. Han var en omvittnat duktig och omtyckt lärare.

Sista åren började hans hälsa att svikta. 2009 fick Göran en cancerdiagnos som han kämpade sig igenom. Elva år senare kom en till...

Vi är otroligt tacksamma över att Göran 2013 tog initiativet till Jonny Cutz comeback. Vi fick ett antal fantastiska år tillsammans igen. Höjdpunkten var resan till London och inspelningen i Beatles gamla studio Abbey Road. Dessvärre blev slutraden i vår låt "Getting older ̈ en realitet. "Do not be afraid of getting older, many do not even get the chance"...

Göran med familj bodde genom åren i flera hus. Det hus han själv byggde på en klippa med utsikt över havet, blev det sista. Där fick han somna in.

Göran fattas oss!

Jonny Cutz