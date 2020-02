En ovanligt ung orkesterförening fick Tonhallen att svänga – publiken klappade med i klangfull symfonisk pop

Popen däremot bygger normalt på en sångare och en liten kompgrupp. Men i söndags fick även popen symfonisk kostym när Sundsvalls Orkesterförening utvidgade med ett 20-tal unga blåsare från kulturskolan.

Ännu några blåsare kom från Sundsvalls Blåsorkester, och resultatet blev ett mellanting mellan symfoni- och blåsorkester. Det skapade en massiv och bestämd klang med stor tyngd, som jämte flera slagverkare (nyckelfigurer i popen) gav en bra grund för att ge sig på tunga, rockiga låtar som i Queen-potpurriet.

Här lyssnar man inte efter intonation, nyansväxlingar och fraseringar, som i traditionell orkestemusik. Det är inte mycket finlir i popen; den lever av svängiga rytmer, upprepningar, melodier och igenkänning. Och nog blev den äldre delen av publiken lycklig över att få "ooga-chaka" med i Hooked on a feeling, låten som gjorde Björn Skifs till tonårsidol över en natt och som nu, 40 år senare, åter hamnat på topplistorna.

Med en stor orkester och många stämmor kan man också lägga till roliga effekter, och dirigenten Thomas Gathe är rätt person att få även publiken att svänga loss och skoja till det, som orkesterns mörka glasögon i Michael Jackson-potpurriet, små filmklipp eller kalla upp Mozart själv till pianot i ett Amadeus-soundtrack, gestaltad av pianisten Per Olsson. Medan den avslutande pyrotekniska stjärnexplosionen var tubaisten Mats Hedins verk.

Bröt av gjorde "Lord of the dance", som har rötter i Irlands folkmusik och bygger sitt sväng på snabba rytmer och fingerfärdighet, och "How to train your dragon", den mest verkligt symfoniska musiken, storslagen, varierad och full av färger och rymd.

Popen sägs ju vara folkets musik, den musik som "alla" gillar. Men varför måste den i så fall vara så stjärnfixerad och individinriktad? De allra flesta blir aldrig mer än lyssnare och konsumenter. Var finns de stora poporkestrarna, där många kan få vara med och uppleva spelglädjen i sina favoritlåtar?

Här fanns i alla fall en. Som med sin storlek och jätteklang borde vara något som vilken popsångare som helst skulle vilja ha i ryggen.

Sundsvalls Orkesterförening med blåsare från Sundsvalls Kulturskola och Sundsvalls Blåsorkester: Young Pops

Dirigent: Thomas Gathe

Presentatör: Lennart Åkermark

Pyroteknik: Mats Hedin

Musik av Michael Jackson, Queen, W.A. Mozart m fl