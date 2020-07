En Sundsvallsprofil har gått ur tiden – men historierna med "Tjiten" i huvudrollen lever kvar

Under flera decennier från mitten av 1950-talet och framåt var han ett välkänt ansikte med en välbekant röst för de flesta Sundsvallsbor. Och i idrottskretsar sträckte sig bekantskapskretsen långt utanför Medelpads gränser. Det blir ju lätt så när man som Tjiten först slår igenom som elitspelare själv i både fotboll och ishockey, och sedan fortsätter med att leda och utveckla andra som tränare.

Nu har han lämnat den korta tiden och trätt in i den längre och många som fortfarande minns sörjer en profil i ordets rätta bemärkelse, för historierna om och med Tjiten i huvudrollen är många.

Som när han i en snömatch i hockey - som spelades utomhus på många håll långt in på 60-talet - lämnade pucken på en obevakad plats i den vitmoddiga rinken, för att sedan fortsätta ”pucka” och snurra runt och förbi motståndarna, som jagade för att få stopp på Sundsvallaren, som i sin tur bara ville få tiden att gå...

Eller när han instruerade sonen Calle och hans polare inför en nervig och viktig uppgörelse mot förmodat svårt motstånd: ”Vet ni inte vad ni ska göra med pucken så är det bara att sätta sig på den.”

Enkelt, eller hur? Då kan ju inget hända bakåt i alla fall.

Enkelt är också det rätta ordet för att beskriva hur verkstadsägaren Sven och Anna-Lisa Jonssons mellanbarn, Åke, hanterade bollar och puckar under hela uppväxten i Finsta, Skönvik.

Flodbergsudden var ett andra hem och snart uppmärksammades unge Jonsson av distriktets större klubbar. Vi pratar fotboll och Fagervik, som då tillhörde den kategorin, lockade till sig den tonårige talangen från Skönvik.

Men GIF Sundsvall hade förstås också koll och snart var klubbytet ett faktum. Tjiten färgade även i Giffarna och tog plats i femmannakedjan.

Förre Italienproffset Stig ”Vittjärv” Sundqvist hade tagit sig an tränaruppdraget. Han såg något extra hos Jonsson och förberedde en vistelse med provspel i stövellandet. Då kom smällen som gjorde att den aktiva fotbollskarriären fick ett lika tydligt avbrott som benet som bar upp den trixiga kroppen och den känsliga foten.

Så när de verkliga avstampen togs mot det som blev en historisk allsvensk premiärsäsong i Allsvenskan med Giffarna var Åke ”Tjiten” Jonsson åter på en litet lägre fotbollsnivå, i klubbar som bland annat Stockvik.

Däremot fortsatte hockeylivet för fullt. Med spel i just GIF, som spelade i näst högsta serien. Det tidiga 60-talet rymde även en utflykt till småländska Nybro. När GIF lade ner ishockeysektionen flyttades snart Tjiten fokus mot Tunavallen IF, föregångaren till dagens Sundsvall Hockey.

Heffners/Ortvikens IF dominerade inte bara hemma i Skönsberg, utan var en maktfaktor i och kring hela stan, och var den klubb som lokalt på fullt allvar utmanade maktfaktorn Timrå IK. HOIF:arna lyckades också nå högsta serien och gästspelade där 1970-71. Men bakom smög ”tunadickerna” med en växande och allt spetsigare ungdomsverksamhet. Blåfärgade drömmar om att få regera hemma i Gärdehallen blev allt starkare.

Ett par år efter Heffners allsvenska äventyr var drömmen sann. Pojk- och juniorlagen hävdade sig starkt och A-laget, med Åke ”Tjiten” Jonsson som tränare var bara någon match från att upprepa HOIF:s bedrift och ta steget upp.

Tjitens förklaring lät ungefär så här: "Vi har väl inte egentligen inga bra spelare, men vi har ett väldigt bra lag!”.

Under i stort sett hela 1970-talet var han med simtränare och coach i detta Tunadal, som då lade grunden till Sundsvall Hockeys omtalade framfart en bit in på 80-talet.

Och inom fotbollen hann han också med en sejour som lagledare i IFK Sundsvall, bland annat under säsongen som ledde till uppflyttning till Allsvenskan, 1975, ni vet när IFK och Giffarna möttes i hissen. Ja, 70-talet var verkligen Tjitens årtionde.

Sedan var det riktigt stora engagemanget över, även om han ryckte in vid behov. Som när han kom in och coachade andralaget under ett av fusionsåren med Sundsvall och Timrå...

I stället var han mest ”bara” bilförsäljare (en av landskapets mesta); pappa och fiskeintresserad make till Gunvor och så småningom glad pensionär. Tills en sjukdom gjorde att saker och ting inte studsade rätt längre, och efter ett halvt år på Heffnersgården i Skönsberg somnade Åke ”Tjiten” Jonsson in på sitt 83:e levnadsår, sörjd och saknad närmast av sönerna från sitt första äktenskap, Calle och Magnus, hustrun Gunvor och hennes son, Jens.