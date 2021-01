En Sundsvallsprofil har somnat in – minnesord över Kent Nordberg

En profil i vår stad har gått bort. En av de mest aktiva entreprenörerna vi haft i Sundsvall lämnade jordelivet på julafton 2020.

Alla vi som levt länge i Sundsvall vet att Kent var en respekterad och omtyckt person. En som alltid hade något på gång, inte minst inom affärslivet i vår stad.

Han hade nära till nya idéer och åtaganden. Nära till engagemang för att skapa en bättre och attraktivare stad.

Kent hade många synpunkter på hur Sundsvall skulle formas och attrahera turister. Ibland kunde han komma i konflikt med de styrande om hur olika saker skulle planeras och utformas. Men det var alltid ett “go” i hans vilja att hitta lösningar på uppkomna problem.

Hans kontaktytor var stora, inte bara i vår stad Sundsvall utan över hela vårt land, ja även utomlands hade Kent många fina kontakter.

Grunden till Kents sinne för affärer lades tidigt i familjens transportföretag och har sedan gått via flera verksamheter och företag. Kent drev tillsammans med sin fru Lena Synvårdscentrum under många år på Storgatan, och satsade sedan på en exklusiv klock- och jewellerybutik med sitt eget namn Kent Watch and Jewellery.

Den butiken i Sundsvall är vida känd, långt utanför stadens gränser. Kent hade bland annat framgångsrikt förhandlat fram agenturer för världsledande tillverkare av exklusiva klockor och smycken.

Under många år var han med och förde stenstadsfrågorna med nya idéer, och han ville att Sundsvalls centrum skulle förnyas och utökas.

När det gäller stil och takt var Kent Nordberg en verklig stilist, alltid välklädd och elegant. Han uppträdde oftast i oklanderlig kostym med en näsduk i bröstfickan.

Hans humör var glatt och Kent hade lätt till samspråk med bekanta och obekanta som han mötte. Kent var också en hängiven golfare och jägare. Han hade också nära till fest där han var ett självklart centrum tillsammans med sin fru Lena med gott humör, goda menyer och drycker.

Han var ofta på besök i huvudstaden och bodde alltid på Grand Hotel. Där har han också en drink namngiven efter sig, Kent, som går att beställa i baren. Staden har förlorat en personlighet med stor generositet och betydande internationella kontakter.

En stor skara vänner minns med glädje hans gärning och vänskap. Kent kommer alltid att finnas i våra hjärtan. Våra tankar går till hans familj, hustrun Lena, och sönerna Mats och Henrik med familjer.

Vännerna genom Kjell Lönnå