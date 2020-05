En underbar vän och skådespelare har somnat in – minnesord över Jan-Olof Strandberg

Jan-Olof Strandberg härstammar från en släkt i Medelpad och södra Jämtland. Hans mamma Olga var född och uppvuxen i Borgsjö. Jan-Olofs morfar var riksspelman och byggde själv fioler. Släkten i övrigt rymmer en vidsträckt spelmansskara. Längre tillbaka finns släktanknytning med den kände Vildhussen från Torpshammar som 1796 tömde Ragundasjön på några timmar så att Storforsen i Ragunda tystnade för alltid och blev Döda fallet. Som barn vistades Jan-Olof på somrarna i Borgsjö med familj och släkt.

I slutet av 1970-talet var Strandberg chef för Dramaten. Olle Näsman var kultursekreterare i Sundsvall. De båda inledde ett omfattande teatersamarbete mellan Dramaten och Sundsvall.

Det ledde så småningom 1980 till ett förslag till att en Dramatenfilial skulle etableras i Sundsvall. Dramatens styrelse var positiv till idén, liksom kulturnämnden och kommunledningen i Sundsvall. Landstingets utbildnings- och kulturnämnd var sur över att förslaget förbisåg Regionteatern som då hade sitt säte i Härnösand och man lyckades därmed stoppa den etablering som var långt gången.

Få aktörer inom svensk teater har verkat under så lång tid och i så många skiftande och kvalificerade sammanhang som Jan-Olof. Hans teaterkarriär inleddes med direktrecitation, skådespeleri och regi på Södra latins gymnasium i Stockholm under 1940-talet. Efter Dramatens elevskola 1948–51 följde anställningar som skådespelare och regissör på Uppsala stadsteater 1951–55, Göteborgs stadsteater 1955–64 och därefter som skådespelare, regissör och teaterchef på Dramaten 1964–2009. Han har medverkat som skådespelare och regissör i radioteatern, den under 1960-talet nystartade TV-teaterensemblen, flera serieproduktioner på STV och svenska filmer. Under åren 1966–74 var han ordförande i Svenska teaterförbundet innan han verkade som Dramatenchef 1975–81.

Under drygt ett halvsekel har han över 170 rollgestaltningar på teaterscenen på sitt samvete. Lägg därtill hans frekventa medverkan i radioteatern, TV-teatern och filmer. Jan-Olof har också presenterat sig som dramatiker. Debuten skedde 1956 då hans barnpjäs Jätten som tyckte om äpplen spelades på Folkteatern i Göteborg.

Till detta skall läggas att Jan-Olof var engagerad i styrelsen för Stockholms scenskola samt som lärare på denna och Göteborgs scenskola. Under sin karriär belönades han med många stipendier.

En röd tråd löper genom Jan-Olofs långa karriär som skådespelare med Narren som central rollfigur. Detta tema inleddes 1953 på Uppsala stadsteater, då Jan-Olof gjorde huvudrollen Narren i Lars Forsells debutpjäs med samma namn.

Det är mindre känt och uppmärksammat att Jan-Olof konsekvent avböjt internationella filmanbud.

I dagens genomkommersialiserade verklighet är det något mycket ovanligt för en teaterman med hans begåvning och framgångar.

Jan-Olofs teatergenialitet och betydelse för svensk teater är oomtvistad. Han var lika stor som människa genom sitt engagemang för andra, sin ödmjukhet, humor och generositet.

Omvittnad är den uppskattning han omgavs av kollegor och alla som kom i hans väg. Vänfasthet utmärkte honom. Känt är hans nära broderskap med Ernst-Hugo Järegård. Mindre bekant är Jan-Olofs långa och nära kamratskap med Max von Sydow som nyligen gick bort. De möttes och fann varandra under scenskoletiden 1948–51 och bibehöll denna goda kontakt livet ut.

Nära vännen Olle Näsman