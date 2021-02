En varm och omtänksam bandyfantast har lämnat oss – minnesord över Anna-Karin Normelli Callhammar

Anna-Karin Normelli Callhammar, Sundsvall har efter en tids sjukdom somnat in vid en ålder av 61 år. Närmast anhöriga är maken Staffan, dottern Lisa med make Max och barnbarnet Svante samt mor och far, syskon och syskonbarn.

Vi sörjer i dag Anna-Karin Normelli Callhammar, en uppskattad kollega, god vän och omtyckt medmänniska som kom att lämna oss alldeles för tidigt. Anna-Karin rycktes bort just när hon inlett en ny och lugnare tillvaro som pensionär efter ett långt och många gånger hektiskt arbetsliv. Tankarna går i dag främst till Anna-Karins nära och kära.

Anna-Karin växte upp i Sundsvall och efter gymnasieutbildning på hemorten fick hon sitt första jobb inom Skandia. Hon fick därefter anställning inom dåvarande Sunds Defibrator där hon kom att stanna många år och kom, efter en period som facklig företrädare för SIF, att jobba med personalfrågor inom företaget och grundlade under denna period en gedigen kompetens inom HR-området.

År 2008 blev Anna-Karin anställd som personalutvecklare vid dåvarande SDC, Skogsbrukets Datacentral och blev 2013 företagets HR-chef. Hon kom då även att ingå i företagets ledningsgrupp. Anna-Karins kom, tack vare sin goda kompetens och brinnande intresse för sitt ansvarsområde, att i hög grad bidra vid tillskapandet av SDC:s ledningssystem och byggde själv upp väl fungerande rutiner kring företagets HR-processer. Tack vare sitt starka engagemang och rättspatos kom Anna-Karin att bli högt respekterad även bland de fackliga företrädarna inom SDC.

Vid sidan av arbetet var Anna-Karin starkt engagerad inom den sport som hon älskade – bandyn. Intresset fick hon via sin far som under många år spelade allsvenskt i Selånger; det lag som alltid förblev närmast hennes hjärta. Hon hämtade också kraft och inspiration genom vistelser i familjens fritidshus i Moningssand vid norra Hälsingekusten där hon vistats sedan barnsben. När hon inte tillbringade sin fritid i sitt älskade Moningsand var Anna-Karin gärna ute och reste tillsammans med maken Staffan eller med hela familjen inom och utanför Sveriges gränser. Anna-Karin var inte heller främmande för att hänga på olika evenemang som ordnades bland de anställda i SDC. Tillsammans med SDC:s tjejer åkte hon Tjejvasan 2009, och året därpå genomförde hon en tjejklassiker tillsammans med dottern Lisa.

Vi som haft förmånen att få jobba med Anna-Karin har fått lära känna en person som strukturerat och med stark egen drivkraft alltid sett till att få saker gjorda inom såväl de ”hårda” som ”mjuka” områdena i yrkesrollen. Anna-Karin har på det personliga planet uppfattats som en glad, varm och omtänksam person som alltid förmått se framåt med positiva målbilder. Under våra kontakter med henne under de sista månaderna i livet har vi fortsatt imponerats av hennes kloka och positiva livssyn som varade ända in i det sista. Vi känner alla mycket stor saknad av en högt uppskattad och omtyckt arbetskamrat och vän.

Vännerna på f.d. SDC genom Anders Rixon och Margita Sahlberg