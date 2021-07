Endast fem hästar startar i Norrlands Grand Prix-finalen: "Skrämmer i väg andra"

Det förväntas att bli en solig dag på Bergsåker när Norrlands Grand Prix ska avgöras. Något man inte kan förvänta sig är ett fullt fält i finalen för fyraåringarna, vilket Bergsåkers sportchef Thomas Almqvist inte är helt nöjd med.

– Det är tre väldigt bra hästar som startar, vilket skrämmer bort resten. Det är inte så bra, vi vill ha ett fullt fält. Men jag tycker vi har fina lopp rakt igenom, säger Thomas Almqvist.

De fem hästar som kommer att starta är Sister Sladge, Rome Pays Off, Playing Trix, Fire N'Furyoch till sist Global Badman som körs av Bergsåkerskusken Daniel Wäjersten .

Däremot ser Thomas fram emot att få släppa in publik på Bergsåker igen. Besökarantalet kommer begränsas till 600 åskådare exklusive restaurangens gäster som kan vara upp till 700–800 personer. Beslutet togs för att ge mer frihet till besökarna i stället för att skapa sektioner vid banan för att kunna ta in maxantalet besökare. Totalt kommer ungefär 1400 personer att tillåtas in för att bevittna årets Norrlands Grand Prix.

– Jag ser fram emot att få se publik runt banan. Vi har valt att endast ta in 600 åskådare för att låta besökarna få gå runt friare än om vi hade valt att ta in det antal vi tillåts, säger Thomas Almqvist.

Bergsåker planerar att behålla konceptet tillsvidare inför Open Trot i slutet på augusti om inte ytterligare restriktioner släpps.

– Vi kommer fortsätta att släppa in 600 personer om inte reglerna förändras. Vi vill såklart få in fler folk, säger han.

Fakta: Norrlands Grand Prix-final

Örjan Kihlström, Sister Sledge.

Per Lennartsson, Rome Pays Off.

Ulf Ohlsson, Playing Trix.

Rikard N Skoglund, Fire N'Fury.

Daniel Wäjersten, Global Badman.