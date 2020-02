Engbloms första mål, tuff debut och svag insats – när GIF åkte på storstryk mot Rosenborg

Rosenborg tog kommandot direkt när GIF kom på besök. Efter 11 minuter stod det 1–0 på resultattavlan (Pål André Helland) och norrmännen fortsatte att ösa på. GIF var väldigt tillbakapressat och hade inte mycket att komma med anfallsmässigt.

När lagen gick till pausvila var det med dystra GIF-siffror – 0–3 i baken för Sundsvallsgänget.

GIF kom ut med nyfunnen energi och i inledningen hade Marc Mas Costa en fin möjlighet för GIF, men bollen räddades av den norske målvakten.

I samband med den andra halvleken byttes dessutom anfallaren Pontus Engblom in för GIF:s del. Och det var också Engblom som gjorde gästernas mål. I den 77 minuten, när det norska försvaret stod och sov lite, passade han på att placera in bollen i mål.

Matchen slutade däremot med en klar seger för det norska storlaget – 5-1 – exakt samma siffror som när GIF mötte Rosenborg p försäsongen förra året.

Matchens mål

Kristoffer Zachariassen i Rosenborg stod för ett fint mål när hemmalaget utökade sin ledning till 3–0. GIF-försvaret stod bara och tittade på när han lirkade sig fram, lurade Andreas Andersson och snyggt lade in bollen i mål.

Matchens tuffa debut

När GIF mötte AIK i den senaste träningsfajten satt Andreas Andersson på läktaren.

När GIF mötte Rosenborg hade målvakten skrivit på för GIF och stod dessutom på planen för lagets del. Han fick en hel del att göra och stod för några fina räddningar – men fick också se hela fem bollar passar in bakom honom i mål.

Rosenborgs BK–GIF Sundsvall 5–1 (3–0)

Målen: 1–0 (11) Pål André Helland, 2–0 (18) Even Hovland, 3–0 (39) Kristoffer Zachariassen, 4–0 (61) Torset Johnsen, 4–1 (77) Pontus Engblom, 5–1 (79) Eik Botheim.

Så spelade GIF

Startelvan: Andreas Andersson – Johan Andersson (ut 45), Anton Eriksson, Alexander Blomqvist, Dennis Olsson – Paya Pichkah, Juanjo Cíercoles – Jesper Carström (ut 65), Oliver Berg, Albin Palmlöf (ut 45) – Marc Mas Costa.

Ersättare: Llyd Saxton (mv), Teodor Stenshagen (in 85), David Myrestam (in 65), Albin Ekström (in 45), Pontus Engblom (in 45), Hamse Nuur (GIF:s U19), Grey Hoffman (GIF:s U19).