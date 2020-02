Engström: "Hetaste derbyt på flera år – därför talar det mesta för Timrå"

Hade någon frågat mig för ett par veckor sedan hur jag såg på det här derbyt så hade jag nog ryckt på axlarna, sagt att det blir roligt, men att det troligtvis mest skulle kännas som ett genrep för Modo inför den Hockeyallsvenska finalen mot Björklöven.

Men så hände visst något.

Timrå gick från att ha siktet inställt på tredjeplatsen, till att ha häng på topp-två, samtidigt som Modo gick från självklart finallag till ett svajigt gäng, med en i vissa stunder, avsaknad av attityd.

Och nu står vi här, med åtta omgångar kvar av Hockeyallsvenskan och har det hetaste derbyt på flera år.

Nej, det är inte som våren 2007 eller 2008, när surströmmingsderbyna hade sina glansdagar, men den är en match med så mycket mer än bara prestige och tre poäng på spel.

Det här är ett krig mellan två lag och två klubbar som båda vill till SHL - men som har helt olika syn på hur man ska ta sig dit.

Modo har tillsammans med Björklöven burit favoritskapet under hela säsongen. De har från grunden byggt seriens bästa lag, varit tydliga med sin målsättning och därefter förstärkt och rustat, med hjälp utifrån.

Timrå, not so much.

Timrå har varit tydliga med att de ska vara med i slutspelsserien och helst gå in med tre poäng i form med en tredjeplats, men att målsättningen är att bygga ett topplag inför nästa säsong.

Men den här matchen kan rubba hela bilden.

Om Timrå plockar tre poäng är de plötsligt bara en seger efter Modo och har därmed en chans på den Hockeyallsvenska finalen.

För Modo skulle det vara katastrof.

De hade ett guldläge att dra ifrån när de för bara två veckor sedan hade tolv poäng ner till tredjeplatsen, men två riktiga plattmatcher tog Timrå tillbaka in i matchen, vilket givetvis har skakat om Hellkvist och hans mannar.

Nu talar plötsligt det mesta för Timrå i det här derbyt.

Modo kommer från en seger mot Karlskrona senast, men bottennappen innan var tuffa.

Samtidigt kommer Timrå in med ett enormt självförtroende efter tre raka segrar, där laget hittat formen på allvar.

Den senaste insatsen mot Karlskoga var en av säsongens bästa, där Hartmann bjöd på ordentlig show och visade att han, tillsammans med många andra, har hittat slutspelskänslan som han älskar - och som är precis vad som behövs just nu.

Samtidigt har poängkungen Jonathan Dahlén fått tillbaka lekkamraten Jens Lööke och Victor Brattström i målet ser slutligen ut att ha hittat formen.

I Modo däremot saknas flera viktiga pjäser, framför allt på backsidan.

Affischnamnet Mattias Norlinder är långt ifrån spel, Tobias Enström och Anton Öhman har skadekänningar, och Tommy Enström har varit borta i drygt en månad.

Pressen på Modo är tuff nu, samtidigt som Timrå har allt att vinna.

Nu är frågan om Modo kan hålla undan ändå och stå pall för trycket.

Det lag som vinner den här matchen vinner i alla fall mer än bara poäng för framtiden.