Eon varnar för nya strömavbrott – kraftigt snöfall väntas dra in över länet

Eon jobbar just nu för fullt med att ta reda på konsekvenserna av förra veckans snöoväder. Tusentals träd i länet har fallit eller lagt sig över elledningarna på grund av den tunga snön, många av dem är fortfarande kvar.

– Vi har redan nu stora utmaningar. Samtidigt vill vi säga att vi har mycket folk i fält som kan ställa om och felavhjälpa istället för att röja, säger Lena Berglund och fortsätter:

– Helst hade vi fortsatt att röja efter det förra snöovädret i några veckor till innan nästa kom.

Det nya ovädret väntas vara som kraftigast under torsdagen.

– De riktigt stora snömängderna väntas på torsdag eftermiddag, men vi ser det som att störningen börjar redan på onsdagskvällen, säger Lena Berglund.

Hon tror inte att det blir riktigt lika illa som förra veckan, men att det ändå kommer att bli en hel del strömavbrott.

Kunderna tycker hon ska förbereda sig på att det kan bli så genom att ladda mobilen, ha en powerbank, en vattendunk och en batteriradio.

Förutom genom sms har Eon även använt Facebook för att nå sina nära 70 000 kunder i Västernorrland.

– Via sms kommunicerar vi bara med de kunder som själva lagt in sitt nummer via vår webbsida. Det är bara vid såna här tillfällen som vi använder möjligheten, inte för att skicka till exempel reklam, säger Lena Berglund.