EQ House anordnar event till förmån för Barncancerfonden – vill samla in 100 000 kronor

Lördag den 15 februari är det internationella barncancerdagen och barn med cancer uppmärksammas då världen över. På EQ House i Skönsberg vill man göra något extra och anordnar en hel dag och kväll under rubriken EQ of Hope. Målet med dagen är att samla in 100 000 kronor till Barncancerfonden Norra.

"Att samla in 100 000 kronor är ett väldigt tufft mål. Jag är stolt och glad över att vi vågar spänna bågen så hårt och hoppas verkligen att vi med detta fina program ska nå detta mål", säger Anna-Maria Byström från Barncancerfonden Norra i ett pressmeddelande.

Dagen börjar klockan 12 med underhållning och aktiviteter för barn. I lokalerna kommer det även vara konstutställningar och flera musiker som uppträder, bland annat 14-mannabandet Dackaran som själva anordnat välgörenhetsarrangemang för insamling till Barncancerfonden tidigare.

Utöver det kommer de även att genomföra en nätauktion med objekt som skänkts från det lokala näringslivet.

EQ of Hope är ett initiativ av Barncancerfonden Norra och Dackaran, i samarbete med EQ House, Berg & Hjort, lokala musiker, konstnärer, artister och ideella föreningen EQ Kultur.