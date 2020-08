Erfaren korrespondent skriver om klimatet

Erika Bjerström startar sin resa genom vårt land i fjällvärlden. Hon beskriver det hon ser och känner och väver in fakta och forskning parallellt. Det fungerar bra. Den mycket personliga klangbotten gör dels boken mer trovärdig, dels att det blir lättare att ta till sig fakta och forskning. Att hon berättar om sin uppväxt och engagemanget i Fältbiologerna ökar bara hennes trovärdighet.

Erika Bjerström är journalist och har varit utrikeskorrespondent i många år. Idag är hon klimatkorrespondent på Svt.

Från Abisko i norr till Falsterbo i söder går hon igenom vårt land. Östersjön och våra insjöar får ett eget kapitel. Jordbruket och skogsbruket likaså. Hon ger perspektiv på näringsliv och politik. Hela tiden med internationella paralleller och egna upplevelser.

Jag får med mig nya kunskaper om bland annat vattenstress, vattenträngsel och bruna sjöar. Och att vi har en professor i Sverige som är ledande på forskning om skyfall. Boken är faktatung, absolut, men genom att konkreta nära exempel och intervjuer vävs in blir den inte svårläst.

Det här med hopp finns alltså också med, trots att hon i början av boken nästan ber om ursäkt för den tunga insikt boken kan ge läsaren. "Men det är bättre att veta än att inte veta, det är min övertygelse.", skriver hon i inledningen.

Hoppet illustreras bland annat av Norrköpings kommun som medvetet satsar medvetet på miljön, efter kraftiga översvämningar, och Falsterbo, där kommunen beslutat bygga skyddsvallar mot havet. Hon tar även upp företag som har bestämt sig och byggt en strategi för att bli klimatneutrala. Det är faktiskt skönt att läsa om ingenjören på Cementa i Slite på Gotland som verkligen vill göra skillnad. Han gör vad han kan för att förändra en arbetsplats som står för de näst största utsläppen av koldioxid i Sverige, efter stålverket SSAB. Det är ingen enkel match, den nya cement som produceras klimatneutralt blir dyrare, som exempel. Men bara det att en lösningsorienterad ingenjör tar sig an utmaningen inger mig hopp.

Människans kortsiktighet är vår förbannelse men Corona pandemin kan ha skapat den erfarenhet och förståelse som vi behöver för att förstå att när vi mobiliserar klarar vi mer än vi tror, skriver Bjerström.

Det är lätt att inse att vi måste börja hos oss själva för att förstå. Bjerström nämner den norske forskaren Per Espen Stoknes som identifierad våra fem försvarsmekanismer; distans ("Det händer inte här"), domedag ("Det här har vi hört länge så jag undviker nyheter om miljön"), dissonans ("Varför inte jag, min granne har ännu större bil än jag"), förnekande ("De har varnat länge, jag ser inga större skillnader") och identitet ("Jag vill köra SUV och resa till Thailand, det är min rätt").

Stoknes har förresten presenterat mekanismerna lättfattligt i ett Ted Talk, "How to transform apocalypse fatigue into action on global warming".

Så till sist. Går det ens att recensera en bok om klimatkrisens Sverige? Det är en retorisk fråga men jag tog mig an utmaningen eftersom jag även bevakar forskning, inklusive om miljön, och blev uppriktigt nyfiken.

Bjerström binder ihop det hela väl och jag får som läsare med mig perspektivet av att allt hänger samman. Ända ner till nivån lingon och blåbär och fästingar.

En annan person som satt klimatet på agendan är Greta Thunberg. Hon talar om och om igen om att det inte är henne vi ska lyssna på utan på forskarna. Det argumentet använder även Erika Bjerström.

Text: Jane af Sandeberg

jane.afsandeberg@mittmedia.se

0706 857811