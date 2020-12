Erik Lövgren (S) om helgens våldsdåd i Ånge: "Rättsprocessen fungerar trots helger och pandemi – det är bra"

Strax efter midnatt under natten mot söndag larmades polisen. De var på den misstänkta brottsplatsen i Ånge under flera timmar och samlade in bevismaterial. Något senare började de plocka in misstänkta gärningspersoner och på måndagen anhölls tre män i 20-årsåldern.

Både polis och åklagare Jens Göransson är förtegna och hänvisar till att utredningen befinner sig i ett tidigt skede.

– Det känns bra att rättsprocessen fungerar trots helger och en pågående pandemi. Polisen har gjort ett bra jobb. De har varit på plats och kunde snabbt gripa personer som man i alla fall tror har med brottet att göra, säger Erik Lövgren.

Han tycker det inträffade är djupt tragiskt för alla inblandade.

– Men polisen har uttryckt att allmänheten inte ska behöva känna oro. Antagligen är det buset som slåss mot buset, säger Lövgren.

De misstänkta gärningspersonerna är unga – i 20-årsåldern. Lövgren tycker generellt sett att unga Ångebor har det bra.

– Men som i alla andra orter finns här problem med missbruk. En bidragande faktor kan vara att huspriserna är billiga vilket lockar hit individer som vill ha en billig bostad. Det kan leda till att orter som Ånge blir ett av många epicentrum för droghandel. Men vi är långt ifrån ensamma om den situationen, säger Erik Lövgren.