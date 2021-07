Ett år sedan sågen i Östavall lades ner – de flesta anställda har ny sysselsättning

Ett år efter nedläggningen av Östavallsågen håller Norra skog fast vid att det var rätt beslut att fatta och grundat på råvarubrist.

– Nu har vi tre kvarvarande sågverk vilket gör att vi kan såga för fullt. Det har lett till god ekonomi i vår förening och fallit gott ut med en vinstutdelning på en halv miljard till våra medlemmar. Vi vet att det finns åsikter men för våra medlemmar vet vi att det var rätt beslut att ta, säger Henrik Jönsson, industrichef på Norra skog.

Ny sysselsättning till de tidigare anställda har varit ett prioriterat område för ett flertal parter som arbetat tillsammans, vilket också har gett resultat.

Nyligen presenterade Arbetsförmedlingen en rapport som visade att Ånge kommun hade länets lägsta arbetslöshet. Detta trots att så många arbetstillfällen gått förlorade i samband med nedläggningen.

– Vi har lagt ner mycket resurser på att få till omställning för våra anställda. Norrskog avsatte 1,7-1,8 miljoner via Ljunganstiftelsen till det och det jobbet fortsätter kontinuerligt, säger Henrik Jönsson.

I den siffran ryms utöver tillsvidareanställningar även visstidsanställningar, timanställningar och utbildningar.

Fredrik Persson, platschef på området i Östavall, och ytterligare sju personer arbetar kvar med omställningen och har som arbetsgivarrepresentant suttit med i arbetet för att fördela medlen från Ljunganstiftelsen för ny sysselsättning till de tidigare anställda.

– Jag har räknat ihop nu och 95 procent har sysselsättning i någon form om man även räknar med pensionsavgångar. Fem till sex är arbetslösa och vi har gjort av med drygt 900 000 av de 1,7 miljoner kronor som avsattes, säger Fredrik Persson.

Han berättar att yrkesförarutbildningar har varit aktuellt för ett flertal men att det varit ont om utbildningsplatser då samtida nedläggningar i Sundsvallsområdet påverkat.

Sågen står ännu kvar. Det utländska företag som köpt den för 57 miljoner har ännu inte påbörjat arbetet med nedmonteringen.

– Pandemin har gjort att demontageteamen haft bekymmer med inresetillstånden. Planen är att det ska börja efter semesterperioden, säger Henrik Jönsson.

Företagsparken är under uppbyggnad. I de tidigare kontorslokalerna huserar nu bland annat Peab som ett av tre företag som hyr in sig under vindkraftsbyggnation. Viss del av området utomhus används som lager och för produktion av delar till byggnationen.

Värmesystemet som tidigare även använts för torkning av råvara byts ut till ett betydligt mindre och rören som på vissa ställen löper genom sågen dras om.

Under tiden står omfattande utrymmen med stora möjligheter onyttjade.

– Vi har jobbat hårt på att få till nyetablering på området. Pandemin har gjort att det tagit längre tid. I stort sett har vi intressenter som skulle vilja etablera på området, inom träbranschen och även helt andra, säger Henrik Jönsson.

Kommunalrådet Erik Lövgren (S) är dock mer kritisk till läget.

– Det går alldeles för långsamt. Jag hoppas innerligt att de hittar nya arbetstillfällen att fylla på med snart för bygdens skull, säger han och tillstår samtidigt att arbetet med omställning av sysselsättning för de tidigare anställda har varit bra.

Se fler bilder från området här: