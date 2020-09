Eva-Marie tog steget att satsa på musiken – drömmer om en hit i Melodifestivalen: "Känns otroligt"

Redan som ung hade Eva-Marie Stegeby ett stort intresse för musik och sångtexter. Hon växte upp i Sundsvall, men är sedan 15 år tillbaka bosatt i Stockholm, där hon arbetar som receptionist på en trafikskola.

Trots det stora musikintresset har det inte alltid varit självklart för henne att skriva låttexter, i synnerhet inte till Melodifestivalen.

– Hela min familj är Mello-frälst, men eftersom jag har bott utomlands i många år så har jag aldrig riktigt kollat eller lyssnat på Mello. Jag har tyckt om de vinnande bidragen, men inte varit särskilt personligt engagerad, berättar hon.

Eva-Marie Stegeby är i grunden manusförfattare och lämnade Sundsvall som 21-åring för att studera filmmanus i USA. Där hade hon bland annat praktik på Fox Studios i Hollywood. Efter det bodde hon i Brasilien under tre års tid.

– Manusförfattandet kändes perfekt för mig, eftersom jag alltid har älskat film och berättelser. Det gillar jag även när det kommer till låttexter, att man berättar en historia som andra sedan kan relatera till.

Det var i våras som låtskrivarkarriären drog igång på riktigt, tack vare en kurs vid Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda.

– Vi fick skriva sju hitlåtar på sju veckor, vilket var ganska intensivt men roligt. Vi som läste kursen triggade även igång varandra, så jag lärde mig snabbt grunderna i låtskrivande på grund av det.

De fem bidragen som Eva-Marie Stegeby nu har skickat in till Melodifestivalen 2021 är alla personligt betydelsefulla. Hon har skrivit fyra av dem själv och samarbetat på den femte tillsammans med sin storasyster Ulrika.

Men att skriva texter och musik till just Melodifestivalen är inte den lättaste uppgiften. Eva-Marie Stegeby förklarar att man måste vara bra nog för att sedan väljas ut bland tusentals andra bidrag.

Hon har under processen arbetat tillsammans med tre musikproducenter, som hon fick kontakt med via en Facebook-grupp för låtskrivare. Under lite mer än en månad har de arbetat intensivt med färdigställa de fem låtarna – på distans.

– Vi har aldrig träffat varandra i verkligheten vilket i och för sig är lite konstigt, men också kul. Alla är otroligt glada och tacksamma över att få jobba med projektet, berättar Eva-Marie Stegeby.

I den sångmässiga delen är flera duktiga sångerskor inblandade. Elisa Fiorillo, före detta backupsångerska till Prince, sjunger i ett av bidragen – och i ett annat Izadora Burenstrand, som var med i uttagningen av Idol 2018.

Återvänder till Sundsvall och hälsar på familjen gör Eva-Marie Stegeby så fort tillfället ges. Kusinen Britta Bergström är en person som står henne nära, både personligt och musikaliskt. I ett av de fem inskickade låtbidragen till Melodifestivalen är det Britta som sjunger.

– Hon är en fantastiskt duktig musiker och hon har alltid drömt om att få uppträda i Mello, så det skulle självklart vara kul att se den drömmen slå in för henne, säger Eva-Marie Stegeby.

Nu inleds väntan på besked från juryn, om något eller några av Eva-Maries bidrag blir utvalda till nästa års upplaga av Melodifestivalen.

– Det känns ju otroligt att det är jag som skrivit låtarna. Det är en kraftfull känsla att kunna nå ut till så många människor.