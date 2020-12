Ewalena brinner för mode – öppnar upp sin garderob och avslöjar pandemiplagget nummer ett

Att driva företag är ingen match för rutinerade Ewalena Persson. För det är just mode och styling som är hennes stora intressen, att läsa av och plocka fram det där lilla extra hos andra. Och det spelar inte någon större roll vilken ålder eller stil en person har, konstaterar hon.

– Det handlar inte så mycket utseendet som många kanske tror, det är mer att plocka fram vem man är som person. Att personligheten styr snarare än utseendet.

Ewalena Persson poängterar att det är viktigt att man trivs, det gäller både kläder och hår.

Vem är du som person i klädväg?

– Jag är ganska enkel men föredrar hållbarhet.

Modebranschen har alltid varit en stor inspirationskälla.

– Det är bara att tolka kläderna så fattar man hur håret kommer att se ut.

Hur ofta köper du själv kläder?

– Alldeles för ofta, jag har alltid köpt mycket kläder.

Är din garderob överfull?

– Jag rensar, minst två gånger om år, skänker eller säljer. Jag gillar inte att ha kläder i garderoben som jag inte använder.

För hänger det plagg i garderoben som man inte använder – då är det inte ett bra köp.

– Man ska veta att man kommer att använda det man köper – ofta och mycket.

I Ewalena Perssons garderob dominerar svarta plagg, men det finns toner av naturnära färger och det dyker något enstaka rosa eller blått plagg på galgarna.

Varför är svart så dominant?

– Det går oftast hem men svart är en relativt ny färg, den slog igenom på 90-talet. Det fanns inte en chans att folk skulle bära svart på 70 eller 80-talet, förutom på begravningar.

Ewalena minns hur hon tog med sig modelooken till Sundsvall efter att hon hade bott i London på 80-talet.

– Svart hade precis slagit igenom i London och jag kom hem och var klädd i svart från topp till tå, berättar Ewalena och skrattar.

Det var ingen som förstod varför. Och från att ha haft en riktig fluffig 80-talspermanent till helblekt och kortklippt hår blev steget än större.

– Folk vände sig om för det var extremt då. Vi pratar 86-87, sen kom 90-talet och många började bära svart.

Nu trivs Ewalena bäst i enkla väldesignade plagg med ett starkt och tidlöst uttryck. Ett av favoritplaggen är en skjortklänning från Rodebjer.

– Jag använder den året om, sommar som vinter, fest som vardag. Jag har faktiskt två av den, den första köpte jag för cirka 10 år sedan, men den började bli sliten så jag köpte en till, berättar Ewalena.

Hon säger att ett bra motto i garderoben är 80-20. Vilket innebär att 80 procent av det som finns i garderoben ska vara sånt som man använt det senaste året. Sen kan man ha 20 procent av sånt som används mer sällan.

– Inte tvärtom, som det är för väldigt många. När du öppnar garderoben ska du vilja använda det du ser.

Ett av de plagg som har hängt med längst i Ewalenas garderob är en jeansväst. Det ser kanske ut som vilken vanlig väst som helst men det är det inte. Ett konstverk av Christian Beijer pryder ryggen.

– Jag har haft den sedan 1992, den är "one of the kind".

Hon tipsar om att tänka på att hålla sig till den färgskala man gillar när man köper kläder – men gärna mixa när det gäller material.

– Det är väldigt tacksamt just nu för det är inne med både manchester, fuskskinn, sammet, spets och stickat. Att jobba med kontraster och mixa material kan man komma långt med. En sammetsklänning och ett par byxor i fuskskinn kan bli väldigt festligt.

Ewalena har sina favorit designers när det gäller kläder.

Är det inte kostsamt att köpa design?

– Man ska kanske inte prata om investeringar när det gäller kläder men när det gäller varumärken, som tillexempel, Rodebjer kan man göra det. Du kan sälja begagnat till nästan samma som nypris och vissa print kan man till och med sälja dyrare.

Men det är inte alla som bär upp ett plagg av Carin Rodebjer, enligt Ewalena Persson.

– Hon gör tidlösa kläder men det krävs en stark personlighet för att bära upp plaggen. De som köper Rodebjer är kvinnor som vet vad de vill, målmedvetna och kvinnor med starka identiteter.

FAKTA

Vi öppnar en dörr till: Ewalena Perssons garderob

Ålder: 57 år

Gör: Frisör och egenföretagare med ett genuint modeintresse.

I kikaren: Jobbar på att skapa event kanske med modevisningar och fortsätta att klä Sundsvallsborna.

Stolt över: Jag är stolt över att få ha så många nöjda kunder.

Gör i jul: Hemma med den närmsta familjen.

Vad betyder jul- och nyårshelgerna för dig: Umgänge med familj och vänner. Nyår firas traditionsenligt med vänner, det har de gjort i i över 20 år.