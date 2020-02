EXKLUSIVT: Okända sidan hos Elias Pettersson – lär känna Sveriges superstjärna: "Kan gå över lik"

"Look at this", vrålar Aaron Bell och pekar på sin rygg.

Där står det Elias Pettersson, 40.

– Tröjan var slutsåld under hela hösten. Alla ville ha Pettersson på sin rygg. Nu är den tillbaka, i retrofärger dessutom. I'm lovin it!

Försök vandra runt eller i Rogers Arena, Vancouver Canucks hemmaborg, och undvik att se Elias Pettersson.

Det är omöjligt.

För han är överallt.

Syns han inte på fansens ryggar är han uppklistrad längs en av arenans sidoväggar som en av klubbens stora affischnamn.

– Vi har ett fantastiskt ungt lag med killar som Quinn Hughes, Thatcher Demko, Brock Boeser och Bo Horvat, men Elias Pettersson är... Elias Pettersson. Vi älskar honom. Han är en av våra, säger Aaron.

Utanför Canucks shop står två välbekanta ansikten.

Jag är däremot långt ifrån den enda att förstå vilka som står och insuper atmosfären bredvid den flera meter långa kön som ringlat sig utanför shoppen.

– Det är lite fånigt. De säger: "Wow, you did a great job". Jaha, tänker jag. Vilken förälder försöker inte göra sitt bästa?, säger Iréne Johnson och skrattar.

– Det händer säkert åtta-tio gånger per match att folk vill ta bilder med oss. Jag tror att de flesta såg oss när vi firade Elias första mål i NHL förra säsongen, fyller pappa Torbjörn i samtidigt som en ny klick Canucksfans vill ta fansbilder.

Elias stjärnglans smittar minst sagt av sig.

Den tid man lyckas få med den svenska superstjärnan är därför sparsam.

Alla vill ha en bit av Elias Pettersson.

– För mig är det mycket, absolut, men mediehajpen är egentligen bara positiv. Jag har inte gjort något dåligt utan de gillar vad de ser. Det motiverar mig att spela bättre, säger Elias när ST-sporten och Hockeypuls får en exklusiv pratstund med honom i Vancouvers omklädningsrum.

Du är en firad NHL-stjärna i Vancouver nu, är det surrealistiskt att det här är din vardag?

– Visst är det så. Ibland får jag nypa mig själv i armen för jag lever ju min barndomsdröm. Jag är äntligen här, men jag tar det absolut inte för givet. Jag försöker påminna mig själv om hur bra jag har det.

Hur skulle du beskriva ditt liv här i Vancouver?

– Jag trivs otroligt bra. Det här är mitt andra hem. Folket här är jättesnälla och hockeyintresset är grymt stort. Spelar vi dåligt får vi höra det. Även när vi spelar bra. Det är en grym stad med mycket god mat och saker att göra.

Mamma Iréne och pappa Torbjörn har faktiskt ett något paradoxalt förhållningssätt till sonens framgångssaga.

– Jag har väldigt svårt att ta in det. Samtidigt är det självklart på något vis. NHL har ju krympt. Förut kändes det så extremt stort, men nu när Elias är här känner jag bara: "Jaha, det var så här". Det har blivit vardag på ett sätt, förklarar Iréne och Torbjörn står bredvid och nickar:

– Första matcherna ifjol var overkligt, men det har blivit så vanligt nu.

De försöker flyga över till Vancouver med jämna mellanrum varje säsong.

Det här är deras tredje resa för vintern 2019/20.

Bakom sig har de en stor reklampelare som föreställer Elias.

Iréne tittar snett bakåt, mot sin son.

– Visst är man stolt. Men det var vi även när han spelade ungdomshockey och det gick bra. Vi har följt med i alla led och känt en stolthet oavsett om han spelat en match i Vancouver, Timrå eller i Bjästa mot KB65. Det är jättekonstigt att så många är engagerade och intresserade av honom nu, för vi har ju varit med från början, menar Iréne.

Har inte stoltheten förändrats då?

– Nej, egentligen inte.

Alla tar sig inte hela vägen till världens bästa hockeyliga. Alla lyckas inte.

Långt ifrån, faktiskt.

Av alla spelare som spelat en TV-puckfinal och gått på ett elithockeygymnasium är det knappt fem procent som blir NHL-spelare.

Ångesonen Elias Pettersson är här nu.

– Elias har ju alltid försökt vara bättre än brorsan (Emil) och hans kompisar. Han fick härdas mot dem. Det och tillgången till is har varit nycklarna. Det blev ett gift att få träna extra, säger Torbjörn som själv varit verksam under många år i Ånge IK.

– Det fanns inte 15-20 spelare i varje årskull i Ånge heller. Han och Emil fick spela med jämnåriga, yngre och äldre för att få ihop lagen. Som förening är det tråkigt att ha lite folk, men vill du framåt som spelare är det jättebra för man får spela hur mycket som helst.

Från barnsben har ishockey varit den självklara sporten för Elias.

Tränade han inte med Ånge IK, så var han på friåkning eller spelade landhockey på gatorna med kompisarna.

Som om det inte var nog hade Torbjörn en extranyckel till hallen som utnyttjades väl när Elias var mellan 5 och 13 år, precis innan han började pendla 22 mil per träning för att spela med Timrås juniorer.

– Det är en fördel jag haft, att få bo i en liten by där pappa kör ismaskin. Jag har haft betydligt mer istid än många andra och det har nog varit fördelaktigt. Det har självklart hjälpt mig med det tekniska, jag har spenderat otroligt många timmar på isen och hela tiden fått träna och nöta på saker, säger Elias.

– Elias och Emil har nog i snitt spenderat tio timmar på hallen – utöver alla träningar, friåkning och landhockey, berättar Torbjörn.

Föräldrarna Pettersson beskriver sin son som en fanatisk hockeyälskare.

På gränsen till manisk.

– Han har alltid varit extremt nördig!, utbrister Iréne.

– Och tjurig!, säger Torbjörn som knappt hinner avsluta meningen innan Iréne fortsätter:

– Ja, verkligen. I allt han gör. Han umgicks knappt med några kompisar under flera år, som när han pendlade mellan Ånge och Timrå. Han hade några kärnkompisar, men inget mer än det.

– Han var på skolan, sedan åkte han på träning. När han var hemma sköt han puckarna vid garagedörren och tänkte hockey.

– Jag minns att folk frågade: "Hur mår ditt barn, har han några kompisar?". Jag frågade honom också, "ska du inte försöka träffa några?". Men han sa alltid att det inte var några problem. Han var nöjd med att vara själv.

Iréne minns när Elias skulle lämna Växjö för att försöka etablera sig i NHL.

– När han flyttade över frågade Vancouver om han ville bo med en familj i början, det är vanligt. Han var bara 19 år också, så de trodde att han behövde tid och hjälp. Hans svar var: "Aldrig i livet". Det var nästan som att han kände "Nä, skjut mig". Han vill ha egentid. Det har alltid varit så.

Vancouver Canucks tränare Travis Green har lyft fram Elias tävlingsinstinkt som en av hans bästa egenskaper.

Iréne och Torbjörn är villiga att hålla med.

– Elias är extremt engagerad och hängiven. Han kan gå över lik för att vinna. Så har han varit sedan han var liten. Det är full fart framåt, folk kan flyga åt höger och vänster, för han vill vinna så mycket, men efteråt gick han alltid och bad om förlåtelse till alla. Annars blev han jätteledsen, säger Iréne.

– Lärare på gymnastiken har inte haft det lätt alla gånger... Inte lagkompisar heller. De har fått sig några avhyvlingar när de inte begripit hans pass eller tankar. Jag tror inte att alla kände "vad kul att Elias ska vara med", berättar Torbjörn och skrattar.

Det finns faktiskt stunder då deras son gått över gränsen.

– Elias var så extrem. Han var en bra lagkompis eftersom han kämpade och ville väl, men han kunde uttrycka sig verbalt och kroppsligt på ett sätt som inte var okej. När han fyllde 13 år blev det bättre, då höll han det mer inombords. Han bad alltid om förlåtelse efteråt,men han var på en egen nivå tidigt och han ville att andra skulle vara det med, men när det inte gick blev han frustrerad. Han uttryckte sig inte alltid särskilt bra. Vi har har faktiskt tagit honom under armarna och burit honom från träningar några gånger, säger Torbjörn.

När Elias får höra sina föräldrars berättelse skrattar han.

– Haha, ja... Jag är fortfarande tävlingsinriktad men jag var en v-ä-l-d-i-g-t dålig förlorare förut. Jag kunde inte kontrollera mina känslor när jag var yngre och jag var nog inte den bästa medspelaren, men jag var inte särskilt mogen på den tiden.

Har det blivit bättre?

– Betydligt bättre.

Peter Forsberg beskrevs väl så som ung också.

– Jo, ja...

Ser du själv några likheter med honom?

– Jag har alltid varit mindre och svagare, som han sagt att han var när han var yngre, så jag fick lära mig att täcka puck och ta emot tacklingar väldigt tidigt eftersom jag inte hade någon fysisk fördel. Det blev att jag fick lära mig saker på ett annat sätt.

Tiden i Vancouver har givetvis utvecklat Elias som hockeyspelare.

Men, kanske framför allt som människa.

Torbjörn ser en väldig skillnad på sin sons uppträdande i dag jämfört med ungdomsåren i Ånge.

– Det kom inte fram till en början, även fast han innerst inne alltid varit så. Han är ju väldigt mån om andra.

Iréne minns en specifik händelse från när Elias gick i sjuan.

– Klassen hade elevens val och en var tjej med, som bestämde sig för att stå i mål. Då fanns det en kille i motståndarlaget som hånade henne varje gång han gjorde mål. Elias var så arg, så arg, på den killen och jag frågade honom om han sa till. "Nej, jag är ju så liten, jag vågar inte det". Men när han kom var han fortfarande ledsen över det. Han har alltid sett när andra mår dåligt.

Det låter som att han har en stor empati.

– Absolut. Han såg en kille i rullstol när han var sex år och då forsade tårarna: "Han kommer aldrig kunna spela fotboll".

Skulle ni beskriva honom som en känslomänniska?

– Till 100 procent, svarar Torbjörn och Iréne samtidigt.

Elias har en gång sagt: "Om jag bara blir ihågkommen som en bra hockeyspelare har jag misslyckats. Jag vill vara en bra person som spelar hockey".

– När jag träffar fans eller är på välgörenhetsträffar finns mycket att göra. Jag, och vi, har en plattform där vi kan påverka och göra saker. Det finns barn som är sjuka och alla barn drömmer om något, och där kan vi finnas till för att göra dem glada.

När Elias växte upp var Peter Forsberg, Nicklas Bäckström och Pavel Datsyuk barndomsidolerna.

I dag ser unga killar och tjejer upp till Ångepojken som vandrat via Timrå och Växjö till Vancouver, där han blivit svensk poängkung och en spelare som kanadensisk media jämför med en utomjording (han kallas Alien här borta).

Emmet Hales, 7, står och stampar utanför Canucks omklädningsrum. Hans pappa, Mike, står bredvid och förklarar att sin sons extas beror på att Elias är Emmets favoritspelare.

Pettersson pryder hans rygg.

Om några minuter ska Emmet få träffa sin idol.

"Ok, guys. Let's go".

Emmet springer igenom korridoren som leder till omklädningsrummet med pappa Mike i bakhasorna.

Dörrarna stängs.

Där inne får Emmet ett minne för livet.

Ett knappt dygn senare träffar jag Elias på den plats Emmet fick sin tröja signerad, en highfive och bilder som förevigat deras möte.

Han bjuder på intervjuns största leende.

– Det var sjukt roligt. Det är alltid kul att träffa barn som ser upp till en. Jag hade idoler själv när jag växte upp, så därför försöker jag vara den bästa idolen jag kan vara, säger Elias Pettersson.