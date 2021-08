Expertens tips – favoritbetonat inför loppen på Bergsåker 12 augusti

V5-1

Pave Faks galopperade i senaste starten och är inte helt pålitlig. Tävlar dock ofta bra i Sverige och trivs på distansen. B.W.Rune är jämn och säker och möter enklare motstånd än vanligt. Art Nökkve har inte fått till det på ett tag men har en överkomlig uppgift här. Höstbo Elis har knallform och felfri kan han bli svårfångad.

Ranking: 10-8-7-2-3-6-5-9-1-4

V5-2

Dazzling Diva har imponerat i två raka segrar och är hästen att slå. Grit Brodda kommer med två raka andraplatser och är första motbud. All For Love har inte startat på ett tag men kan vara ett skrällbud. Västerbo Maharani har börjat bra och tar snart första segern.

Ranking: 2-1-3-7-9-6-5-8-4

V5-3

Sjö Vant vet knappt hur det känns att förlora och blir svårslagen i den här omgivningen. Rötungen är segerlöst i år men har liteplatschans från ett fint utgångsläge. Carl Anners Viking har hittat formen igen och rundar många. Sundbo Grann har lite svårt att få till det men kan vara en rysare.

Ranking: 2-1-11-7-8-6-3-9-10-4-5-12

V5-4

One Of Us har stigande form och bra förutsättningar att ta första årssegern. Listas Thaitanic har fin sommartorka och är säkert med långt framme igen. Enjoy’s Wifi var riktigt bra senast och måste räknas tidigt igen. Klose har ett svårt utgångsläge och har inte vunnit på länge men kan vara ett skrällbud.

Ranking: 1-12-8-15-9-6-11-10-4-3-7-5-2-14-13

V5-5

Cab Frontline har fin form och ett spännande utgångsläge. Global Brexit är bättre än raden och ett segerbud om hon får till det. Conrads Janne är bättre än raden och inte helt borta. Anchor Man har en del inombords och är inte borta om han får till det.

Ranking: 2-5-6-4-7-9-1-8-3-10-11

Systemförslag

V5-1: 2,3,5,6,7,8,9 Res: 1,4

V5-2: 2 Dazzling Diva Res: 1,3

V5-3: 2 Sjö Vant Res: 1,11

V5-4: Alla femton hästarna Res: 1,12

V5-5: 2,4,5,6 Res: 7,9

Systemet kostar: 7 x 1 x 1 x 15 x 4 = 420 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: Inget Spel

Lopp 2: 4 Megan Di Quattro – 2 Global Dice. Outs: 1 .Maverick Meerkat.

Lopp 8: 5 Dark Steed – 13 Bang Boomerang – 12 Special Mystery. Outs: 1 P.S.Felix

MATS PERSSON