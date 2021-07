Expertens tips – inför Norrlands Grand Prix på Bergsåker 22 juli

Finalen i Norrlands Elitserie (V64-2) är inte heller fyllt, men halva fältet består av E#-finalister, så klassen på loppet går inte att klaga på.

Spelmässigt provar vi med två spikar och börjar med Berra Steel (V64-4) som vi hoppas skall leda runt om och Nordsjö Odin (V64-5) som var grym senast och tar andra raka om han gör om det loppet.

V64-1

Sister Sledge är obesegrad ny ny regi och på svensk mark. Ser ut som en riktigt bra chans igen. Rome Pays Off har också gjort det kanonbra och var senast knappt slagen tvåa i Sprintermästaren. Givet bud igen. Global Badman var mycket bra senast och är hemmahoppet som kan få loppet i det här lilla fältet.

Ranking: 1-3-5-2-4

V64-2

Incase Of Fire fick inget med i E3-finalen senast men har en mycket behändigare uoppgift nu och kan bli svårstoppad. Idomenio Sisu var fyra i E3-finalen senast efter ett havunnit sitt uttagningslopp. Given på systemet. Kavatosåfin har imponerat vid segrarna men har en lite tuffare uppgift nu. Cool Kronos kvalade in till E3-finalen men fick inget med där från ett dåligt utgångsläge.

Ranking: 6-3-5-4-8-7-2-1

V64-3

High Line Pellini var tvåa på en fin tid i debuten och har bra möjligheter att leda runt om. Crispy blir bättre och bättre och är långt framme igen. Claude P.Hill har galopperat två starter i rad men är felfri inte helt borta. Foppa är stark och rejäl och bättre än raden.

Ranking: 6-5-9-11-7-8-13-12-10-2-1-4-3-14

V64-4

Berra Steel har ett kanonläge här och från ledningen har han visat sig svårslagen. Atlas Kronos är bättre än raden och slår många till slut. Brunello Hall har ett bra läge och får ett fint lopp. Timorol är en topphäst i grunden som söker rätta formen.

Ranking: 3-9-2-1-8-6-7-4-5-10

V64-5

Nordsjö Odin visade senast att han är tillbaka på banan igen och han blir svårslagen om han gör om det loppet. Järvsöodin är rejäl och tål att göra mycket själv. Pydin är van tuffare motstånd och är tidig om man garderar favoriten. Björs Frej är jämn och säker men måste köras på chans i den här omgivningen.

Ranking: 11-10-13-6-5-12-9-7-2-4-1-8-3

V64-6

Order To Fly gör aldrig en dålig insats och från sitt fina utgångsläge är han hästen att slå. Esprit Sisu gör också kanonlopp varje gång och streckas tidigt. J.H.Mannerheim lär få göra jobbet själv den här gången men det brukar han klara av bra. Coin Perdu kan få loppet den här gången och på speed blir han intressant.

Ranking: 2-1-3-9-8-4-5-6-7

Systemförslag

V64-1: 1,3 Res: 5,2

V64-2: 3,4,5,6,7,8 Res: 2, 1

V64-3: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 Res: 1,4

V64-4: 3 Berra Steel Res: 9,2

V64-5: 11 Nordsjö Odin Res: 10,13

V64-6: 5, 1,2,3,9 Res: 8,4

Systemet kostar: 2 x 6 x 10 x 1 x 1 x 4 = 48 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 11

DD-2: 2

Kombinationer: 1

Övriga lopp

Lopp 1: 4 Make It A Star - 1 Dazzling Diva – 10 Captain Kronos. Outs: 9 C.R.Cronos.

Lopp 2: 2 G.K.Trixy - 3 Mellby Galanga – 7 The Big Bang. Outs: 5 Prodegy Shark.

Lopp 3: 13 Vincent Chase - 12 Listas Thaintanic - 8 Overpaid. Outs: 1 Surprise Lily.

Lopp 10: 4 Haga Modde - 2 Grude Tilla – 1 Klack Tekla. Outs: 7 Bara Snygg

Mats Persson