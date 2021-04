Experterna tippar och betygsätter – så går det i finalserien: "Har det lilla extra"

* Harald Lückner är expert för C More. Charles Berglund är expert och före detta Timråtränare. Valentina Lizana är expert för Viasat. Per Svartvadet är expert för Radiosporten. Lars Lindberg är kommentator för C More.

Vad talar för Timrå IK?

Harald Lückner:

– De vann serien, har seriens bästa kedja och en väldigt het målvakt.

Charles Berglund:

– De har varit det bästa laget under hela säsongen och tog sig igenom Västervik som de hade svårt mot i grundserien. Det bevisade att de kunde övervinna ett lag med den spelstilen som egentligen inte passar laget.

Valentina Lizana:

– De har varit det klart bästa laget genom hela serien samtidigt som Björklöven har varit som en berg-och-dalbana. Timrå har en högre lägstanivå och det känns mer sammanspelta.

Per Svartvadet:

– De har varit det bästa laget under hela grundserien och har en jämnbra trupp utan skavanker.

Lars Lindberg:

– Jonathan Dahlén, Jacob Johansson, powerplayspelet och boxplayspelet.

Vad talar för Björklöven?

Harald Lückner:

– De har i princip fyra förstakedjor. Det känns som att de har gått på sparlåga under grundserien utan att få ut sin fulla potential. Får det ihop det kan det bli väldigt bra.

Charles Berglund:

– De har en mental stark känsla mot Timrå sett till att de ofta vunnit när lagen mötts de senaste säsongerna.

Valentina Lizana:

– De har ett riktigt bra lag med en extremt hög toppnivå. Får de bara igång sin effektivitet kan de slå de flesta, men de behöver ha en bra vecka.

Per Svartvadet:

– Björklöven har smugit med lite under säsongen så nu kan de slå ur underläge. De har ett bra lag men har inte riktigt fått till det, så de behöver få till en vinst tidigt.

Lars Lindberg:

– Olle Liss, Fredric Andersson och bredd på spetsen.

Vem blir finalseriens nyckelspelare?

Harald Lückner:

– Målvakterna är alltid nyckelspelare i såna här sammanhang. Dahlén kommer sättas på spel, men han kommer vara väldigt hårt uppvaktad så även han måste vara på absolut topp.

Charles Berglund:

– Det är alltid målvakterna. Du går inte någonstans i en finalserie utan ett bra målvaktsspel. Sedan kan man prata länge om Jonathan Dahlén och Olle Liss, men det spelar ingen roll om inte målvakterna presterar.

Valentina Lizana:

– Det blir kedjan med Jonathan Dahlén, Jens Lööke och Albin Lundin. Det är den formationen som vart bäst i allsvenskan och levererat i varje match. Jag tror att de kommer avgöra. Timrå har formationen som har det lilla extra, vilket de bevisat både i grundserien och i slutspelet.

Per Svartvadet:

– Jag tror att det blir målvakten i Timrå, Jacob Johansson.

Lars Lindberg:

– Det finns en spelare som kan avgöra finalen själv, det är Jonathan Dahlén. Alla spelare håller en viss nivå men han är spelaren som kan vara på en nivå utöver det.

Hur slutar finalserien?

Harald Lückner:

– Det blir sju matcher, men jag vågar inte tippa vinnaren. Det är så oerhört svårt. Det blir nog laget som klarar sig bäst från skador.

Charles Berglund:

– Timrå går upp. 4–2.

Valentina Lizana:

– Timrå vinner.

Per Svartvadet:

– Timrå vinner, 4–3.

Lars Lindberg:

– Mitt tips är att det avgörs på valborgsmässoafton, sent i en förlängningen till ljudet och bilden av alla raketer i den staden som går upp. Jag tror att det blir en match sju. Vem som vinner kan jag inte säga av den enkla anledningen att det känns exakt 50/50.

Vad blir avgörande?

Harald Lückner:

– Fem punkter. 1. Målvaktsspelet. 2. Powerplayspelet. 3. Boxplayspelet. 4. Nyckelspelarnas form. 5. Skadeläget.

Charles Berglund:

– Spetsen och målvaktsspelet i Timrå.

Valentina Lizana:

– Timrås förstakedja. Man vet vad man får ut av den och det märks när de är på isen.

Per Svartvadet:

– Timrås powerplay.

Lars Lindberg:

– Den som vinner det mentala kriget. Jag tittade nyligen på den femte kvartsfinalen i SHL mellan Skellefteå och Luleå där Luleå vann det mentala så det bara sjöng om det. Det blir extra viktigt en sån här säsong utan supportrarna på läktaren.

Experternas lagbetyg:

* Betygsskala 1–5.

Harald Lückner:

► Timrå:

Målvakter: +++++

Backar: ++++

Forwards: +++++

Tränare: +++++

► Björklöven:

Målvakter: ++++

Backar: ++++

Forwards: +++++

Tränare: +++++

Totalt: 19–18.

Charles Berglund:

► Timrå:

Målvakt: +++++

Backar: ++++

Forwards: +++++

Tränare: +++++

► Björklöven:

Målvakt: +++

Backar: ++++

Forwards: ++++

Tränare: +++++

Totalt: 19–16.

Valentina Lizana:

► Timrå:

Målvakter: ++++

Backar: ++++

Forwards: ++++

Tränare: ++++

► Björklöven:

Målvakter: +++

Backar: +++

Forwards: ++++

Tränare: ++++

Totalt: 16–14.

Per Svartvadet:

► Timrå:

Målvakter: +++++

Backar: ++++

Forwards: +++++

Tränare: +++++

► Björklöven:

Målvakter: +++

Backar: ++++

Forwards: ++++

Tränare: +++

Totalt: 19–14.

Lars Lindberg:

► Timrå:

Målvakt: ++++

Backar: ++++

Forwards: +++++

Tränare: ++++

► Björklöven:

Målvakt: +++

Backar: +++++

Forwards: ++++

Tränare: ++++

Totalt: 17–16.

Alla betyg:

Målvakter: 23–16.

Backar: 20–20.

Forwards: 24–21.

Tränare: 23–21.

Totalt: 90–78.