Extrem ökning av mord i länet – polisen om året: "Finns en oro att det kommer ske fler"

Sedan hösten förra året har tio mord inträffat i Västernorrland, varav sex i Medelpad; dödsmisshandeln på Skönsmon, rånmordet i Ånge, dödsskjutningen i Nacksta, nyårsmordet, påskmordet och nu sist dödsskjutningen i Korsta. Samtliga utreds av avdelningen för grova brott i Sundsvall.

– Det har varit ett ovanligt år på så sätt att det har skett flera mord. Sedan i september förra året har vi haft tio mordutredningar i länet. Om man sätter det i relation till att vi vanligen utreder ett mord per år eller vart annat år så är det här en extrem ökning, säger Josefine Perming-Tengqvist, gruppchef vid grova brott vid polisen i Västernorrland.

Hur kan det ha inträffat så många mord nu?

– Det är svårt att säga, man förstår inte hur det kommer sig att vi har haft tio mord inom loppet av 15 månader. Det är så skilda typer av mordfall; några har sitt ursprung i kriminella miljöer och i andra handlar det om extremt olyckliga omständigheter och situationer, säger Josefine Perming-Tengqvist.

Det är mordutredningarna som har slukat det mesta av resurserna under året. Flera av mordutredningarna från 2019 har även följt med in och blivit klara under 2020.

– Det har varit extremt hög arbetsbelastning hos på grova brott och på utredningssektionen under hela året.

Antalet polisanmälningar som kommit in till grova brott i övrigt ser däremot ut att vara ett liknande antal som föregående år. Detsamma gäller fall där det rör sig om försök till till mord, men där slutar det ofta med att brottsrubriceringen senare ändras till exempelvis grov misshandel.

Har ni mäktat med allt?

– Ja, det har vi. Vi har fått hjälp av andra utredande grupper på utredningssektionen, men även från lokalpolisområde Medelpad. Sedan har vi blivit bättre på att hantera flera stora ärenden samtidigt, säger hon.

Finns det något ärende som sticker ut förutom morden?

– Jag tänker på en händelse där några poliskollegor blev utsatt för ett vapenhot. Det är första gången en sådan allvarlig händelse inträffar här i vårt område. Då får både jag och mina kollegor tankar kring vad det innebär att arbeta som polis och att man på ett arbetspass kan hamna i en sådan allvarlig situation. Det är anmärkningsvärt eftersom det var ett rutinärende och för att det är väldigt ovanligt hos oss här i Sundsvall, Medelpad och Västernorrland.

Ärendet hon syftar på är en trafikkontroll en höstnatt som slutade med ett efterföljande till Skönsberg och att föraren hotade polispatrullen med ett automatvapen. En situation som enligt polisen var på liv och död – men avvärjdes i sista stund utan att någon kom till skada.

I mordfallen i Medelpad har elva personer åtalats för mord, men bara i nyårsmordet och i Ånge har två dömts för mord, vad tänker du om det?

– Vi har kunnat konstatera och knyta personer till brotten, men sedan har det varit svårt för domstolen att avgöra vem som har gjort vad och så är det många gånger. Men vi har i vart fall kunnat presentera vilka som har varit på brottsplatserna och sedan är det upp till domstolen att döma, säger Josefine Perming-Tengqvist.

I samtliga fall menar hon att de lämnat ifrån sig välgjorda och robusta utredningar där ingenting har lämnats åt slumpen. Åklagarna har även bedömt att de kunnat väcka åtal baserat på materialet.

I samtliga fall har polisen förhållandevis snabbt kunnat hitta misstänkta?

– Vi har otroligt duktiga utredare som är bra på att hitta innovativa lösningar på det mesta för att hitta misstänkta. De lägger mycket tid och kraft på att utreda de här ärendena. Men det har även varit poliser från ingripandeverksamhet som varit snabba och kunnat gripa personer i nära anslutning till brottsplatserna och i de fallen har det varit upp till oss att utreda, säger hon.

Har ni märkt av ett hårdare klimat än förra året?

– Inte generellt utan det är som i fjol bortsett från att vi nu har fler mord. Men det här är inte bara mord i kriminella miljöer... Om det hade varit tio skjutningar där folk mördats hade det varit ett värre klimat, säger Josefine Perming-Tengqvist.

Ser ni en ökning av skjutvapen?

– Vi har haft flera grova vapenbrott under året. Det hade vi även i fjol, men uppfattningen nu är att de skjutvapen som vi hittat har varit grövre och farligare, men det handlar om i hela länet då.

Förutom automatvapen har man även hittat andra typer av skjutvapen. Bland kriminella förekommer det också att man använder sig av eller har skyddsvästar till hands.

– Det är nog en konsekvens av att man lever det liv som man lever och att man av olika anledningar har skaffat sig ovänner, säger Josefine Perming-Tengqvist.

Är det fortfarande ovanligt med skjutningar i Medelpad?

– Det är fortfarande ovanligt och händer inte ofta jämfört med i storstäderna, så vi är fortfarande förskonade, säger hon.

Det var nyligen en dödsskjutning mitt i ett bostadsområde i Korsta, är de kriminella mer obrydda och finns det en tydligare risk att tredje person kan komma till skada?

– Det är klart att det finns en risk för tredje person om det sker en skjutning i ett bostadsområde tidigt på kvällen. Samtidigt har vi haft en polisanmäld skjutning i år och förra året var det tre skjutningar, så det är färre i år. Men skjutningarna förra året skedde nattetid och när det specifikt skjuts vid den här tidpunkten på kvällen mitt i ett bostadsområde som nu så finns det ju en ökad risk att tredje person ska komma till skada, säger hon.

Samtidigt jobbar andra delar av polisen dagligen med att förhindra och stoppa brottsligheten genom att beslagta exempelvis narkotika och vapen.

Vad tror du om 2021?

– Rädslan är att det grova våldet kommer att fortsätta som 2019 och 2020, men det är svårt att säga. Självklart finns en oro med tanke på det inflöde som vi har haft på grova brott de sista 15 månaderna. Det är svårt att säga var vi är på väg. Men det finns en oro att vi kommer att få fler mord, säger Josefine Perming-Tengqvist.