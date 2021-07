Extremt hög brandrisk i hela Medelpad – Räddningstjänsten: "Tänder man en brasa är man ansvarig för den"

Bränderna som har härjat i Liden med omnejd i veckan är nu släckta – men faran är inte över än. Enligt Lars Hammarström på Räddningstjänsten i Västernorrland råder extremt stora brandrisker över hela Medelpad och delar av Ångermanland.

– Vi får rapporter från SMHI som visar att första lagret i jorden är väldigt, väldigt torr, säger inre befäl Lars Hammarström.

Den förhöjda risken kommer pågå under hela tisdagen och blir ännu högre under onsdagen. På torsdag förväntas regnmoln dra in över området – och kommer regnet så avtar risken.

Det råder inget eldningsförbud men Räddningstjänsten avråder starkt från att göra upp eld ute i skog och mark.

– Gå jättegärna ut i skogen, men det vi vill att folk ska tänka på är att tänder man en brasa i skogen i dag är man ansvarig för den. Det kan verka lugnt och inte vara någon vind, men sen när man går därifrån kan det börja blåsa och då får man en glöd som kan sprida sig, säger Hammarström.

Räddningstjänsten har haft ett antal bränder som de vet startat efter en grillning som senare blossat upp.

Runt 15-tiden på tisdagen kommer brandflyg åka upp över Örnsköldsvik, för att sedan flyga över hela Medelpad och Ångermanland med syfte att hålla koll på skogsområdena.

Har ni några råd till allmänheten?

– Innan man tänder ska man ha funderat på hur man ska göra om en eld tar sig. Har du en tomt som vetter mot en skog, då måste du grilla därefter. Är man hemma ska man se till att ha vattenslang så man kan släcka, grillar man med gasol ska man ha koll på det. Det finns inga exakta råd, men vi vill att man ska tänka till innan.

Stabsläget som rådde under gårdagen är just nu avslutat – men kan snabbt återinföras om behov skulle uppstå.