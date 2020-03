Fall framåt för GIF – trots ny storförlust: "Försvarar oss väl mot en av Sveriges bästa offensiv"

Cupdrömmen var redan över för GIF Sundsvalls del när Hammarby väntade på Tele2 Arena i den avslutande gruppspelsomgången av Svenska cupen.

Ett Hammarby med offensiva krafter som bland annat Alexander Kacaniklic, Muamer Tankovic och nyförvärvet från Häcken: Paulinho.

Samtidigt som Giffarna reste ner till Stockholm med de båda försvarspjäserna David Myrestam och Alexander Blomqvist kvar på hemmaplan.

– Med bara en mittback att tillgå valde vi att ta ner Juanjo (Ciércoles) och spela med Ekström (Albin), säger Åhnstrand.

Inför matchen pratade Henrik Åhnstrand också om vikten av att rida ut den förväntat inledande anstormningen. Något man också lyckades med.

– Vi visste vad det skulle bli för typ av match och hur vi skulle försvara oss. Sen är det klart att de skapade målchanser men ju längre matchen led, desto mer öppnade det upp sig och vi fick tid med bollen, säger Åhnstrand.

När domarens pipa ljöd för paus lyste det alltjämt 0–0 på tavlan.

Men därefter var det roliga slut för Giffarna. Knappt hade andra akten börjat förrän Aron Johansson höll sig framme, påpassligt framspelad av Kacaniklic.

– Andra halvlek börjar väldigt olyckligt, där vi släpper in mål efter 30 sekunder vilket inte var vad vi behövde. Sen gör de även 2–0 på en fin prestation, säger Åhnstrand.

Giffarna försöker därefter flytta fram positionerna något i jakt på en reducering, men i stället kommer både 3–0 och 4–0.

– Vi hade några lägen att göra 2–1 där, vilket vi hade behövt för att få energi. Men i stället gör de ytterligare mål, vilket på något sätt är summan av att de sätter tryck på oss över 90 minuter, säger Åhnstrand.

Totalt sett tycker GIF-tränaren ändå att det är ett fall framåt jämfört med Varbergsmatchen senast, de stora siffrorna till trots.

– Vi är disciplinerade och jobbar hårt, sen håller det inte över 90 minuter. Men man ska komma ihåg också vilket lag vi möter och vilken fas vi är i när det gäller utveckling. I dag hade vi sex spelare födda på 2000–talet, det här är en stor erfarenhet för dem.

Publiksiffran på Tele2 landade på drygt 14 000 personer.

– Många av våra spelare har inte varit i närheten av att spela in för en sådan här publiksiffra, och kommer sannolikt inte att vara heller på hela säsongen. Det är som sagt en stor erfarenhet för dem att ta med sig, säger Åhnstrand.

Matchen

Hammarby IF–GIF Sundsvall 4–0 (0–0)

Mål: 1–0 (46) Aron Johansson, 2–0 (56) Darijan Bojanic, 3–0 (73) Alexander Kacaniklic, 4–0 (87) Muamer Tankovic.

Domare: Martin Strömbergsson.

Publik: 14 350

Så spelade GIF

Startelvan: Andreas Andersson – Johan Andersson, Albin Ekström, Anton Eriksson, Dennis Olsson (ut, 80) – Juanjo Ciércoles, Tobias Eriksson (K) (ut, 69) – Albin Palmlöv (ut, 82), Paya Pichkah, Pontus Silfwer – Pontus Engblom.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Marc Mas Costa (in, 80), Jesper Carström (in, 69), Teodor Stenshagen, Ludvik Nåvik (in, 82), Hamse Nuur.

Nästa match

Lördag 14 mars, 15.00: GIF Sundsvall–Umeå FC.