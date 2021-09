Familjära Timrå IK – ett kulturellt arv: "Det är en tradition"

Den har legat på samma plats sedan den byggdes i mitten på 60-talet. Ishallen i Timrå, som blev den åttonde i Sverige.

Här har kaffe spillts, snus har spottats och skridskor har åkts och åkts och åkts.

Snart är det dags igen, för ännu en säsong.

När Timrå IK, med dåvarande namnet Wifsta/Östrand, 1956 debuterade i högsta serien i ishockey gjorde man det med spelare som Bert-Ola Nordlander och Eje Lindström i laget.

Spelare som har blivit legendarer – och som lagt grunden för vad Timrå IK är i dag.

En som växte upp med dem som idoler var Bo "Bulla" Berggren – och han följde dem från dag ett.

– Jag bodde på hockeybanan och kan nog säga att jag föddes in i det. Min pappa var involverad i Wifsta/Östrand, var ledare där och med i hockeysektionen. Han var inblandad i styrelsen och jag föddes också in i det hela. Sedan fick jag ett brinnande intresse så fort jag kunde stå på skridskor, när jag var tre–fyra år. Det fanns inget annat som gällde, säger "Bulla" och fortsätter.

– Wifsta/Östrand var jättestort och var det som gällde för oss pojkar när vi växte upp i Timrå. Man bodde nere på gamla Wifsta/Östrands-banan och var där jämt för att spela och vara på allmänhetens åkning. Hockeyn var jättestor då.

Han berättar om tiden när Wifsta/Östrand just tagit steget upp till högsta serien.

– Jag minns att gamla Domus hade utsändning då från matcherna, med resultatrapportering. Man fick stå utanför butiken, så kom de och satte upp lappar när det hade blivit mål på bortaplan. Man stod där när det var 20 grader kallt ibland och bara väntade på resultaten. Det var vad som gällde i Timrå då på vintern – det var bara hockey. Det pratades om det överallt, hela tiden.

Vad gjorde att intresset var så stort?

– Det var väl att de lyckades ta sig upp i högsta serien som en liten kommun och ett litet uppkomlingslag. Det fanns liksom inte i tankarna riktigt då. De såg till att drömmen gick i uppfyllelse för bygden.

Det var också då, enligt "Bulla", som hockeykulturen tog sin början på allvar.

– Det växte fram ur brukssamhället med fabrikerna, Wifstavarv och Östrand.

Var det viktigt för bygden att ha hockeyn då?

– Ja, det tror jag. Det var nog jätteviktigt. Man hade bara fabrikerna att leva för och intressera sig för. Där växte det här hockeyintresset fram.

– De spelare som kom fram då jobbade på Wifstavarv och Östrand. Det blev en sammanhållning bland folk, spelare och hela kommunen.

En slags tillhörighet?

– Ja. Man tyckte att man tillhörde Wifstavarv/Östrands IF för att man jobbade där och kände alla spelare.

"Bulla" har förutom en gedigen spelarkarriär i klubben också varit ledare och anställd i föreningen.

Han har sett den växa på olika sätt och följer den än i dag, varje dag.

– Klubben har alltid betytt jättemycket i kommunen. Den har alltid funnits i alla människors samtal på arbetsplatser och restauranger. Timrå IK finns alltid med.

– Det här med att man åkt upp och ned i serierna ett par gånger kanske bara har ökat intresset ytterligare. När man åker ur ska man verkligen upp igen, och då vill alla vara med på det, konstaterar "Bulla".

Men vad är det då som utmärker Timrå IK enligt honom?

– Det är just bruksmentaliteten. Det lilla samhället som håller ihop och verkligen håller på sitt lag. Det är en tradition i det, med sammanhållning och tillhörighet.

Ante Karlsson, numer A-lagstränare i klubben har också följt föreningen sedan barnsben. Han tillhörde en av de första årskullarna som var med i hockeyskolan, som över en natt blev rikskänd för att vara den första i sitt slag i slutet av 60-talet.

Han är inne på samma saker som "Bulla".

– Det finns en kultur här i Timrå. När jag var liten spelade man mycket landhockey, och det var isbana på Böle Skola där man åkte skridskor på rasterna och sådant. Hockeyspelarna var stora förebilder och det var nästan ett arv man fick. Ett kulturellt arv, konstaterar Karlsson.

Hans idoler var tidigt spelare som Åke "Tåget" Söderberg, "Bulla" Berggren och Håkan Petterson, för att sedan handla om Mats Näslund, Pekka Lindmark, Kjell Dahlin och andra profiler.

– Alla dem var väldigt bra personer som tog sig tid att prata och gav tips. Många av de gamla spelarna är sådana som har präglat mig i mitt ledarskap också. De har lärt upp mig en hel del.

Ante Karlsson är född 1969 och har sett klubbens upp- och nedgångar.

Han följde den under det han själv kallar för "sökfasen", från mitten av 80-talet till början av 90-talet.

Men också under storhetstiden innan, i slutet av 70-talet.

– Det var fullsatt här jämt och folk pratade inte om annat än hockey. Det var det festligaste som fanns hela tiden när Timrå hade matcher, säger Karlsson och fortsätter:

– Sedan kom nästa fas när Timrå började ta för sig igen och tog sig tillbaka på kartan, där i slutet på 90-talet när "Zäta" kom fram och Micke Lind och Markus Matthiasson och dem var här. Då satt jag själv med mina barn på läktarna. Då var det arvet jag gav vidare till dem och de fick ett hockeyintresse.

Man pratar om just det där, att det är kultur och arv. Men det är svårt att sätta ord på vad det egentligen är. Vad är det för dig?

– Det är det där arvet man får. På skolan till exempel, att barn leker med klubba och puck eller boll, att man spelar innebandy på fritidsgården i stället för biljard, åker skridskor på en uterink efter skolan ...

– Det är ungefär som att om du är tjej eller kille i Timrå så faller det sig naturligt att man vill prova åka skridskor. Det tror jag är ett arv som finns i den här kommunen.

Han ser likheter med vad Timrå IK var under hans egen uppväxt – och med vad klubben är i dag.

– Ja, jag tycker Timrå alltid har varit bra på att fostra bra spelare som får med sig en helhet. De spelare som kommer från Timrå blir ofta vinnare. De är breda i kompetensen och det tycker jag att Timrå står för litegrann. Det är skridskoåkning, utbildning i spelsätt och sådant. Det blir ofta bärande spelare som många av de är i dag.

Vad är det som utmärker Timrå jämfört med andra klubbar eller föreningar?

– Det är just det familjära. Timrå är inte så stort, men åker man hit en lördag eller söndag är det många barn här på skridskoskolan och där är vi fortfarande bra med svenska mått mätt.

– Man åker till ishallen, äter en korv och dricker kaffe medan barnen åker skridskor. Det finns en annan kultur här. Alla är välkomna här och knattarna bara kör. Det är inte som i storklubbarna där det är mycket mer planerat och uppstyrt. Det är mer spontant här.

Just det familjära har många spelare och ledare i klubben återkommit till när de pratat om Timrå IK under de senaste åren.

Och det har byggts av trygghet.

Klubben har länge jobbat för att behålla kulturbärare både på och utanför isen.

Profilen Kjell-Åke Tjernström (pressvärd och allt i allo) har varit i klubben sedan urminnes tider och Kicki Höglund som nu ska lämna vidare massagebänken har tagit hand om fler hockeykroppar än någon annan.

Sedan är det också Kent "Nubben" Norberg, som varit i klubben i 25 år i olika roller.

För "Nubben" har också det familjära varit ett ledord när han byggt sina lag.

– Människorna är jäkligt viktiga för att bygga något som fungerar. Det är viktigt vilka som kommer in. Det räcker med att det kommer in några som inte passar in, så kan det bli förstört. Laget är väldigt viktigt.

– Ska man få yngre spelare att utvecklas så behöver man också en bra värdegrund och kulturbärare. Alla behöver acceptera sina roller.

Han nämner åren på 2000-talet när Timrå IK var ett givet lag i SM-slutspelet.

– "Finnarna" från den tiden har fortfarande sin Timråfest varje sommar, det är sådant man blir stolt över. Det handlar om gemenskap. Många från den tiden har fortfarande kontakt med varandra och för mig är det viktigt att ha spelare som passar in i det.

– Det har inte så mycket med hockey att göra.

Det familjära är något som genomsyrar hela verksamheten. Från omklädningsrummen, till kansliet.

– Timrå ska vara en förening där vi inte stänger några dörrar. Det tycker jag är väldigt viktigt. Allt är väldigt öppet. Det är inte någon riktig hierarki, säger "Nubben".

Och klubbchefen Jonas Torines stämmer in:

– Det är väldigt nära mellan verksamheterna. Vi sitter inte längre bort än att en spelare kommer förbi oss och säger hej, det är ett väldigt välkomnande klimat här.

Torines har inte alls samma historiska perspektiv som många andra i och runt klubben.

Han flyttade till Timrå från Landskrona för ett och ett halvt år sedan, men har redan upplevt kulturen i och runt Timrå IK.

– Det är dedikerade människor till ishockeyn här. Det känns verkligen att hockeyn är en viktig del av samhället. Många människor runt omkring, även de som inte är typiska ishockeymänniskor, pratar ishockey med varandra.

– Man märker att människor är uppdaterade på spelare och vad som händer runt klubben, säger Torines.

Vad tror du att det beror på?

– Jag tror det har med historia att göra. Att man har gått igenom mycket tillsammans med föreningen och människor som bott här. Man har levt och verkat med ishockeyn under en lång tid och då blir den en naturlig del av samhället.

Precis som "Bulla" kommer han in på ordet tillhörighet.

– Just den här känslan av tillhörighet visar hur stark och viktig idrotten är i samhället.

– Jag som är idrottsintresserad har alltid tänkt på Timrå IK när jag hört Timrå. När man kommer utifrån tycker man att det är helt otroligt hur alla dessa framgångsrika spelare kan komma ifrån en sådan liten ort.

De senaste åren har flera "nya" talanger kommit fram i klubben. Ångeprodukten Elias Pettersson och publikfavoriten Jonathan Dahlén har förädlats i Timrå IK. De har fått sina stora genombrott i klubben och blivit stora stjärnor och idoler – precis som sina föregångare.

Hur ska klubben bära vidare det arvet?

– Vi ska fortsätta vara ödmjuka och utvecklande. Vi ska vara inspirerande och skapa en positiv känsla kring klubben och ishockeyn. Vi är på rätt väg just nu och det är mycket positivt som händer i utvecklingen. Vi ska marknadsföra klubbmärket både ödmjukt och offensivt, säger Ante Karlsson.

Och snart när pucken släpps hoppas "Bulla" att han får vara där på läktaren igen.

– Om jag får så kommer jag vara där varenda gång. Jag har varit på varenda match hela mitt liv när jag inte spelat själv och kommer inte missa det i år heller om jag får gå. Jag hoppas vi får börja gå på hockey igen och stötta laget. Det är högsta önskan just nu, säger Bo "Bulla" Berggren.